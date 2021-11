Voulez-vous savoir pourquoi Sarkozy a choisi Rama Yade comme ministre ? C’est parce qu’elle était jolie

Rachida Dati, Rama Yade, Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez réunis dans un bar avant d'assister au traditionnel premier petit-déjeuner gouvernemental de l'année au ministère de l'Intérieur, le 03 janvier 2008 à Paris.

Le magazine Elle a enquêté sur les « tabous de la beauté en politique ». Nous, on aurait jamais osé de crainte d’être accusé de sexisme, de machisme et autres vilénies. Les résultats de l’enquête du magazine démontrent de façon éclatante que Sarkozy savait y faire. Selon Elle, il a jeté son dévolu sur Rama Yade parce qu’elle « était jolie ». Et c’est pour la même raison qu’il a fait de Rachida Dati sa garde des Sceaux.



« On va leur en mettre plein la vue », a-t-il dit à ses collaborateurs pour expliquer ses choix. Nul doute que l’opinion de l’ancien chef d’Etat a dû faire rougir de plaisir Rama Yade et Rachida Dati. Mais quid de leurs qualités intellectuelles et professionnelles dont Sarkozy n’a soufflé mot ?



Notons en passant que l’ancien président de la République a fait également preuve de goût en choisissant Carla Bruni pour épouse. Elle n’est pas mal non plus… Notons également – et c’est tout à son honneur – que Sarkozy est un homme lucide : « je ne suis pas Tom Cruise », a-t-il dit, toujours selon Elle.



A cause de ses choix, Sarkozy aurait pu être taxé de sexisme. Or, tel n’est pas le cas. Quand on lui a suggéré de prendre Gérard Larcher pour ministre, Sarkozy a répondu : « non, il est trop laid » ! Lui-même admet qu’il n’est pas très beau. Mais en dépit de ses 1m66 et de ses talonnettes, c‘est le peuple français qui l’a choisi en 2012.

À Lire Aussi

"Peu importent mes sentiments personnels : l’essentiel c’est la cause"