Votre jolie gourde éco-responsable peut contenir 40 000 fois plus de bactéries qu’un siège de toilettes…

Est-il plus dangereux pour la santé d’utiliser des bouteilles d’eau réutilisables, ou jetables ?

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Alors que depuis plusieurs années nous voyons apparaître de plus en plus de gourdes écologiques dans notre quotidien, de récentes études sur l'estomac ont suggéré que ces bouteilles peuvent héberger 40 000 fois plus de bactéries que le siège de toilette moyen. Qu’en est-il réellement ?

Christophe De Jaeger : Tout d’abord, il faut souligner que le succès des gourdes est lié au désir des gens d'avoir une eau souvent filtrée, d'avoir une eau qui puisse être renouvelée sans avoir à chaque fois multiplier les bouteilles et à les. L'idée sous-jacente est une idée qui paraît tout à fait raisonnable.

Maintenant la grande problématique, c'est l'hygiène de la bouteille. Parce qu’à chaque fois que l'on achète une bouteille d'une marque, on la vide, on la jette, on en reprend une nouvelle -qui est stérile- et cetera. Donc d'un point de vue bactérien, il n'y a aucun problème. Quand on remplit sa gourde de multiples fois, qu’on la met dans la bouche -endroit extrêmement contaminé avec de multiples germes qui finissent par coloniser le filtre ou la bouteille en général- on peut avoir, comme ce qui est décrit dans les études, un véritable bouillon de culture qui se forme.

Alors, il y a 2 choses. Il ne faut pas oublier que ces bouteilles doivent être rincées, lavées pour justement éviter que les germes s'accumulent, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vois régulièrement des gens qui, plusieurs fois par jour, boivent dans leurs bouteilles, refont le plein de leurs bouteilles au niveau de l'eau courante, puis se servent de nouveau dans leur bouteille. Se pose la question juste du changement du filtre, et pour certaines bouteilles, on est sur des changements de filtres qui sont demandés tous les 300 ou 400 litres. Donc entre-temps, les gens se disent « je n'ai pas besoin de la laver, finalement je mets de l'eau propre, je bois dedans, tout va bien, l'eau est claire, il n'y a pas lieu de se de s'inquiéter ». Mais c’est justement à ce moment-là que ces bouteilles deviennent des nids à bactéries.

Donc qu'il y ait plus de 40.000 bactéries et que certaines de ces bouteilles deviennent l'équivalent de boîtes de pétri, cela ne me surprend pas du tout.

Ces bactéries sont-elles dangereuses ou, comme des milliers d’autres présentes dans notre environnement, sont-elles inoffensives ?

Dans le détail, il y a 2 bactéries qui sont échangées, Escherichia coli et Klebsiella. Il faut savoir qu'il y a de multiples sous-types de ces bactéries et que certains sont complètement anodins et d’autres sont extrêmement dangereux. Bien que ça ne soit pas précisé, je pense que dans ce cas précis des gourdes, on est plus dans l’ordre de la bactérie anodine. De l’Escherichia-coli nous en avons dans notre tube digestif ou dans notre bouche et nous vivons très bien avec.

La dangerosité peut venir du fait qu’en une fois, si l'eau est contaminée, on peut avaler une grande quantité de bactéries. À ce moment-là, la grande quantité de bactéries peut effectivement entraîner des perturbations digestives mais, une fois de plus, ce n’est pas forcément un très grand risque.

Je pense que les gourdes devraient simplement être utilisées comme tout ce qui concerne notre hygiène alimentaire. Il faut respecter un certain nombre de précautions. Quand on utilise un verre chez soi dans sa cuisine, on l'utilise et puis on le lave et puis on le réutilise. Les gourdes trainent souvent dans des sacs, sont baladées à droite et à gauche et vont être réutilisées sans forcément être nettoyées. Et ça, ça peut effectivement être une situation qui, d'un point de vue purement sanitaire, est regrettable. Ce n’est pas parce qu'il n’y a pas d’incident à ce jour sur qu’il faille attendre qu'il y en ait. Il faut simplement rappeler aux gens qu'une gourde est un est un ustensile comme un autre et doit être nettoyée régulièrement et que le filtre doit être changé.

Finalement, est-il plus dangereux pour la santé d’utiliser des bouteilles d’eau réutilisables, ou jetables ?

Une bouteille qui est jetable et que l'on peut utiliser qu'une seule fois ne va pas comporter de risque immédiat. Alors qu’une bouteille qui va être réutilisée à de nombreuses reprises peut en théorie -si elle n'est pas bien entretenue- comporter un risque

Mais l’on a de multiples exemples que la très grande multiplication de ces bouteilles, la non-gestion ensuite des déchets qui en découle et le fait que l'on puisse les retrouver sous forme de microparticules dans les océans et dans les poissons qui sont ensuite vendus est complètement délétère.

Donc d’un côté on a peut-être un risque immédiat et de l'autre côté on a un risque à terme qui est un risque environnemental (aussi sur la santé) majeur.