Voilà pourquoi les gens intelligents sont aussi capables de croire à des choses parfaitement absurdes

Une pancarte woke lors d'une manifestation féministe à Paris le 20 novembre 2021.

Cet article a été publié initialement sur le Substack de Gurwinder et traduit avec son aimable autorisation.

Quelles sont les causes de l'illusion ?

L'opinion dominante est que les gens adoptent de fausses croyances parce qu'ils sont trop stupides ou ignorants pour saisir la vérité. C'est peut-être vrai dans certains cas, mais c'est tout aussi souvent le contraire qui est vrai : de nombreuses illusions ne sont pas le fait d'esprits faibles mais d'esprits brillants. Et cela a de sérieuses implications pour l'éducation, la société, et vous personnellement.

En 2013, le professeur de droit de Yale Dan Kahan a mené des expériences pour tester l'effet de l'intelligence sur les préjugés idéologiques. Dans une étude, il a noté les gens sur leur intelligence en utilisant le "test de réflexion cognitive", une tâche visant à mesurer la capacité de raisonnement d'une personne. Il a constaté que les libéraux et les conservateurs obtenaient des résultats à peu près équivalents en moyenne, mais que les personnes ayant obtenu les meilleurs résultats dans les deux groupes étaient les plus susceptibles de faire preuve de préjugés politiques lorsqu'elles évaluaient la véracité de diverses déclarations politiques.

Dans une autre étude (reproduite ici), Kahan et une équipe de chercheurs ont constaté que les sujets de test ayant obtenu les meilleurs résultats en calcul étaient plus à même d'évaluer objectivement des données statistiques lorsqu'elles concernaient le traitement d'une éruption cutanée, mais que lorsque ces mêmes données étaient présentées comme des données concernant un sujet polémique - le contrôle des armes à feu - les personnes ayant obtenu les meilleurs résultats en calcul présentaient en fait le plus grand parti pris.

La corrélation entre l'intelligence et les préjugés idéologiques est solide et a été constatée dans de nombreuses autres études, telles que Taber et Lodge (2006), Stanovich et al. (2012), et Joslyn et Haider-Markel (2014). Ces études ont trouvé des biais plus forts chez les personnes intelligentes des deux côtés de l'échiquier politique, et puisque ces biais sont mutuellement contradictoires, ils ne peuvent pas être le résultat d'une plus grande intelligence. Alors, qu'est-ce qui rend les personnes intelligentes si sujettes aux préjugés ? Pour comprendre, nous devons examiner ce qu'est réellement l'intelligence.

Dans la recherche sur l'IA, il existe un concept appelé "thèse de l'orthogonalité". C'est l'idée qu'un agent intelligent ne peut pas se contenter d'être intelligent ; il doit être intelligent pour quelque chose, car l'intelligence n'est rien d'autre que l'efficacité avec laquelle un agent poursuit un objectif. La rationalité est l'intelligence à la poursuite de la vérité objective, mais l'intelligence peut être utilisée pour poursuivre un grand nombre d'autres objectifs. Et puisque les moyens par lesquels le but est sélectionné sont distincts des moyens par lesquels le but est poursuivi, l'intelligence avec laquelle l'agent poursuit son but ne garantit pas que le but lui-même soit intelligent.

À titre d'exemple, l'intelligence humaine a évolué moins en tant qu'outil de recherche de la vérité objective qu'en tant qu'outil de recherche du bien-être personnel, de l'appartenance tribale, du statut social et du sexe, ce qui a souvent nécessité l'adoption de ce que j'appelle des "croyances irrationnelles à la mode" (FIB), dans lesquelles le cerveau excelle.

Puisque nous sommes une espèce sociale, il est intelligent pour nous de nous convaincre de croyances irrationnelles si le fait d'entretenir ces croyances augmente notre statut et notre bien-être. Dan Kahan appelle ce comportement "cognition protectrice de l'identité" (CPI).

En s'engageant dans la CPI, les gens mettent leur intelligence au service des impulsions de l'évolution, en utilisant leur logique et leur apprentissage non pas pour corriger leurs illusions mais pour les justifier. Ou, comme l'a dit le romancier Saul Bellow, "une grande partie de l'intelligence peut être investie dans l'ignorance lorsque le besoin d'illusion est profond".

Ce que cela signifie, c'est que si les personnes inintelligentes sont plus facilement trompées par d'autres personnes, les personnes intelligentes sont plus facilement trompées par elles-mêmes. Elles sont plus aptes à se convaincre de choses qu'elles veulent croire plutôt que de choses qui sont réellement vraies. C'est pourquoi les personnes intelligentes ont tendance à avoir des préjugés idéologiques plus forts ; le fait d'être plus douées pour le raisonnement les rend plus aptes à rationaliser.

Cette tendance est gênante chez les individus, mais en groupe, elle peut s'avérer désastreuse et affecter la structure et la trajectoire mêmes de la société. Depuis des siècles, les institutions académiques d'élite comme Oxford et Harvard forment leurs étudiants à gagner des débats mais pas à discerner la vérité, et ce faisant, elles ont créé une classe de personnes hautement qualifiées en matière de raisonnement motivé. Les maîtres débatteurs qui sortent de ces institutions deviennent les élites de demain : politiciens, artistes et intellectuels. Les maîtres-débatteurs sont naturellement attirés par les domaines où il est plus important de bien argumenter que d'être correct - droit, politique, médias et monde universitaire - et dans ces industries de la théorie pure, isolées du monde réel, ils utilisent leurs puissantes compétences rhétoriques pour se convaincre mutuellement de mensonges. Au cours de leurs cercles de maîtres-débatteurs, les délires les plus en vogue se propagent progressivement des individus aux départements, puis aux institutions et aux sociétés. Certains de ces mensonges se retrouvent désormais partout. Un exemple particulièrement marquant est le wokisme, une vision du monde universitaire popularisée qui combine des éléments de la théorie du complot et de la panique morale. Le wokisme cherche à dépeindre le racisme, le sexisme et la transphobie comme endémiques à la société occidentale, et à faire des Blancs en général et des hommes blancs hétérosexuels en particulier les boucs émissaires de ces formes de discrimination, car ils seraient secrètement en train d'essayer d'imposer ces bigoteries pour maintenir leur place au sommet de la hiérarchie sociale. Naturellement, les intellectuels woke ne se considèrent pas comme des alarmistes ou des théoriciens du complot ; ils pensent que leur intelligence leur donne la capacité unique d'entrevoir un monde secret de préjugés. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les personnes à haut QI et à faible QI affichent des niveaux de préjugés similaires, sauf à l'égard de groupes différents, et que les personnes instruites affichent en fait des préjugés plus importants à l'égard de ceux qui ont des opinions différentes. Le wokisme est surtout un préjugé des maîtres du débat et de leurs partisans, car l'idée que les hommes blancs hétérosexuels sont des bigots qui tiennent à l'écart les femmes et les minorités exige un haut degré de rationalisation : il faut accepter sans critique les disparités sociales qui favorisent les hommes par rapport aux femmes ou les Blancs par rapport aux Noirs comme preuve de discrimination, tout en trouvant des excuses pour rejeter toutes les disparités contraires. Par exemple, si un wokiste souhaite utiliser la surreprésentation des hommes blancs dans les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) comme preuve que les femmes et les minorités sont discriminées, il doit alors ignorer ou expliquer le fait que les hommes asiatiques sont également surreprésentés dans les STEM, ou que les femmes sont surreprésentées dans le domaine de la psychologie, ou que la plus grande disparité raciale de toutes est que les hommes noirs représentent moins de 7% de la population américaine mais occupent plus de 70% de l'emploi rêvé de joueur dans la NBA.

Non seulement l'intelligence au service du wokisme conduit à des lectures unilatérales de la réalité, mais elle conduit aussi à la production de pure fiction. Le mythe woke populaire selon lequel le sexe est un spectre est souvent justifié par le fait qu'il n'y a pas une seule chose qui distingue tous les hommes de toutes les femmes. Une explication aussi abstraite est séduisante pour un intellectuel, mais sous cette apparence, elle n'est qu'un exemple du sophisme de l'univariation (il est vrai qu'aucune chose ne distingue tous les hommes de toutes les femmes, mais aucune chose ne distingue tous les chats de tous les singes non plus ; cela fait-il des chats des singes ?)

Un sophisme labyrinthique tel que "le sexe est un spectre" prévaut parmi les élites culturelles cognitivement sophistiquées, y compris celles qui devraient être mieux informées comme les biologistes, mais il est plus rare parmi les gens ordinaires, qui n'ont pas la capacité de gymnastique mentale requise pour justifier des délires aussi élaborés.

Bien qu'il soit irrationnel, le wokisme est néanmoins une vision intelligente du monde. Elle est intelligente mais pas rationnelle car son but n'est pas la vérité objective mais le signalement social, et dans la poursuite de ce but, c'est une stratégie puissante. Les personnes qui se livrent à des rituels woke, comme le fait de proclamer leurs pronoms lors des présentations ou de mettre une majuscule au mot "noir" mais pas au mot "blanc", signalent aux autres qu'elles sont bien informées, cosmopolites et compatissantes envers les opprimés de la société. Cela les fait paraître dignes de confiance et sympathiques, et explique pourquoi le wokisme est plus répandu dans les secteurs où les jeux de statut et l'image sont les plus importants : la politique, les médias, le monde universitaire, le divertissement et la publicité.

Le wokisme est ce qui arrive lorsque la cognition protectrice de l'identité est autorisée à se répandre dans les institutions culturelles comme Harvard et Hollywood. Mais si le wokisme est actuellement systémique en Occident, dans les années 1800, l'idéologie raciale dominante en Amérique était la suprématie blanche. En conséquence, les maîtres-débatteurs de cette époque utilisaient souvent leur raisonnement non pas pour justifier la discrimination contre les Blancs, mais la discrimination contre les Noirs. Un exemple serait le médecin américain du 19e siècle, Samuel Cartwright. Fervent partisan de l'esclavage, il a utilisé ses connaissances pour éviter de réaliser clairement et simplement que les esclaves qui tentaient de s'échapper ne voulaient pas être des esclaves, et a plutôt diagnostiqué qu'ils souffraient d'un trouble mental qu'il appelait drapetomanie, auquel on pouvait remédier en "fouettant le diable" hors d'eux. C'est une explication si idiote que seul un intellectuel pourrait y penser.

Le cas de Cartwright montre que le problème de l'emballement de la rationalisation n'est pas seulement un trouble des intellectuels woke d'aujourd'hui, mais aussi des personnes éduquées de toute obédience et de toute époque. Et cela vous inclut. Puisque vous êtes en train de lire un article sur l'intelligence, il est probable que votre intelligence est supérieure à la moyenne, ce qui signifie que, quelles que soient vos convictions, vous devriez être particulièrement vigilant pour éviter que votre intellect ne soit réquisitionné par vos pulsions animales.

Mais comment fait-on cela, exactement ? Comment une personne intelligente peut-elle éviter un trouble qui s'attaque spécifiquement à l'intelligence ?

La voie rationaliste standard consiste à essayer d'éviter l'illusion en se renseignant sur les biais cognitifs et les sophismes logiques, mais cela peut être contre-productif. Les recherches suggèrent que le fait d'enseigner aux gens la désinformation les amène souvent à rejeter les faits qu'ils n'aiment pas comme étant de la désinformation, tandis que le fait de leur enseigner la logique les amène souvent à appliquer cette logique de manière sélective pour justifier ce qu'ils veulent croire.

Ces résultats sont logiques : si la connaissance et le raisonnement sont les outils qui permettent aux personnes intelligentes de se tromper elles-mêmes, alors leur donner plus de connaissances et de raisonnement ne fait que les rendre plus aptes à se tromper elles-mêmes.

Je tweete sur l'irrationalité depuis 2017, et au cours de cette période, j'ai remarqué un schéma inquiétant. Chaque fois que je poste d'un biais cognitif ou d'une erreur logique, mes réponses sont rapidement envahies par des gauchistes prétendant que cela explique les croyances de droite, et par des droitistes prétendant que cela explique les croyances de gauche. Dans aucun cas, quelqu'un ne prétendra que cela explique ses propres croyances. Je suis probablement coupable de cela aussi ; il n'y a aucun effort à faire pour diagnostiquer les autres avec des préjugés et des erreurs, mais il est atrocement difficile de se diagnostiquer soi-même. Comme le disait le célèbre théoricien de la décision Daniel Kahneman, "J'ai étudié les biais cognitifs toute ma vie et je ne suis pas meilleur pour les éviter".

Cela ne veut pas dire que l'éducation est futile. Le savoir peut contribuer à limiter le raisonnement motivé, mais seulement s'il s'accompagne d'une croissance bien plus profonde : celle du caractère.

Le raisonnement motivé se produit lorsque nous mettons notre intelligence et notre apprentissage au service d'objectifs irrationnels. La racine du problème n'est donc pas notre intelligence ou notre apprentissage, mais nos objectifs. La plupart des buts de la pensée ne sont pas d'atteindre la vérité objective mais de justifier ce que nous voulons croire. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous motiver à mettre notre intelligence au service de la vérité objective, c'est la curiosité. C'est la curiosité qui s'est avérée être, selon les recherches de Kahan, la plus forte contre-mesure contre les préjugés.

Mais comment se rendre curieux ? Est-ce même possible ?

Bonne nouvelle : si vous lisez ces lignes, vous êtes probablement déjà assez curieux. Mais il y a une chose que vous pouvez faire pour stimuler votre curiosité : entrez dans la zone de curiosité. Fondamentalement, la curiosité est le désir de combler les lacunes dans les connaissances. En tant que telle, la curiosité ne se manifeste pas lorsque vous ne savez rien de quelque chose, mais lorsque vous en savez un peu. Apprenez donc un peu sur tout ce que vous pouvez, et cela créera des "démangeaisons" qui vous inciteront à en apprendre encore plus.

La curiosité est essentielle pour diriger votre intellect vers la vérité objective, mais ce n'est pas tout ce dont vous avez besoin. Vous devez également faire preuve d'humilité. En effet, la source de nos préjugés les plus forts est notre ego ; nous fondons souvent notre valeur personnelle sur le fait d'être intelligent et d'avoir raison, ce qui nous empêche d'admettre que nous nous trompons ou de changer d'avis. Ainsi, afin de protéger l'identité que nous avons choisie, nous restons dans l'erreur.

Si vous définissez votre valeur personnelle par votre capacité à raisonner - si vous vous accrochez à l'identité d'un maître du débat -, admettre que vous avez tort vous blessera, et vous ferez tout pour l'éviter, ce qui vous empêchera d'apprendre. Ainsi, au lieu de vous définir par votre capacité à raisonner, définissez-vous par votre volonté d'apprendre. Alors, admettre que vous avez tort, au lieu d'être ressenti comme une attaque, deviendra une opportunité de croissance.

Quiconque est sûr d'être humble ne l'est probablement pas. Je ne peux donc pas dire si j'ai réussi à devenir humble. Mais je peux dire que j'essaie toujours d'être humble. Et, eh bien, il y a peu de différence entre essayer d'être humble et l'être réellement.

Pour moi, essayer d'être humble implique une interrogation constante de mes propres motivations. Ma croyance la plus chère pourrait-elle être un mensonge ? Pourquoi est-ce que je crois vraiment ce que je crois ? Quelles autres raisons que la raison pourrais-je avoir ? Cette remise en question me fait réfléchir à chaque mot que j'écris, mais à long terme, mon hésitation me donne confiance, car en faisant attention à ce que je pense, je développe la confiance en mes pensées.

L'humilité et la curiosité sont donc ce dont nous avons le plus besoin pour trouver la vérité. En recherchant l'une, nous recherchons également l'autre : la curiosité nous rend humbles, car elle nous montre le peu que nous savons, et à son tour, l'humilité nous rend curieux, car elle nous aide à reconnaître que nous devons en apprendre davantage.

En fin de compte, la rationalité n'est pas une question d'intelligence mais de caractère. Sans les bonnes qualités personnelles, l'éducation et le QI ne vous rendront pas maître de vos préjugés, ils ne feront que vous en faire un meilleur serviteur. Soyez donc ouvert à la possibilité de vous tromper, et soyez toujours prêt à changer d'avis, surtout si vous êtes intelligent. En faisant preuve d'humilité et de curiosité, vous ne gagnerez peut-être pas beaucoup d'arguments, mais cela n'aura pas d'importance, car même le fait de perdre des arguments deviendra une victoire qui vous fera avancer vers le prix bien plus grand de la vérité.