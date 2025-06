Sommeil

Voilà pourquoi le manque de sommeil pousse le cerveau à favoriser les fringales et la prise de poids

Un déficit de sommeil ne se contente pas de vous fatiguer : il perturbe vos hormones, aiguise vos envies de malbouffe et dérègle votre métabolisme. En quelques heures à peine, votre cerveau bascule en mode “récompense”, favorisant les aliments les plus caloriques. Et si la vraie clé pour réguler l’appétit et préserver votre santé n’était pas une nouvelle diète… mais une bonne nuit de sommeil ?