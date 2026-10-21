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Toby Emmerich, président et directeur de l’exploitation de New Line Cinema et l’acteur Patrick Wilson arrivent à l’avant-première du film « Conjuring : Les Dossiers Warren » de Warner Bros. au Cinerama Dome le 15 juillet 2013 à Los Angeles, en Californie.
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PEUR BLEUE

21 octobre 2026

Voilà comment les films d’horreur maximisent visuellement la terreur des spectateurs

Les films d’horreur savent parfaitement exploiter les limites de notre vision. En jouant sur la cécité inattentionnelle, la vision périphérique ou la paréidolie, les réalisateurs dirigent notre attention pour maximiser la terreur… parfois en cachant la menace juste sous nos yeux.

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MOTS-CLES

Halloween , horreur , film d'horreur , Midsommar , vision , spectateurs , cinéma , Hollywood , peur , terreur , jump scare , The night house , the haunting , The Conjuring , hérédité , regard , nope , fantôme , monstre , menace , it follows , réalisateur , spectacteurs , salles de cinéma

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Arryn Robbins

Arryn Robbins est professeure adjointe de psychologie à l'Université de Richmond.