PEUR BLEUE

Voilà comment les films d’horreur maximisent visuellement la terreur des spectateurs

Les films d’horreur savent parfaitement exploiter les limites de notre vision. En jouant sur la cécité inattentionnelle, la vision périphérique ou la paréidolie, les réalisateurs dirigent notre attention pour maximiser la terreur… parfois en cachant la menace juste sous nos yeux.