PEUR BLEUE
21 octobre 2026
Voilà comment les films d’horreur maximisent visuellement la terreur des spectateurs
Les films d’horreur savent parfaitement exploiter les limites de notre vision. En jouant sur la cécité inattentionnelle, la vision périphérique ou la paréidolie, les réalisateurs dirigent notre attention pour maximiser la terreur… parfois en cachant la menace juste sous nos yeux.
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MOTS-CLESHalloween , horreur , film d'horreur , Midsommar , vision , spectateurs , cinéma , Hollywood , peur , terreur , jump scare , The night house , the haunting , The Conjuring , hérédité , regard , nope , fantôme , monstre , menace , it follows , réalisateur , spectacteurs , salles de cinéma
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Arryn Robbins est professeure adjointe de psychologie à l'Université de Richmond.
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A PROPOS DES AUTEURS
Arryn Robbins est professeure adjointe de psychologie à l'Université de Richmond.