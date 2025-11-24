POLITIQUE
VOCABULAIRE HORS SOL

24 novembre 2025

Voilà ce que le mot neurodiversité inspire aux personnes autistes et à ceux qui souffrent de troubles de l’attention ou de dyslexie

Alors que le mot « neurodiversité » s’impose dans les écoles, les entreprises et les discours publics, ceux qu’il est censé représenter n’en partagent pas toujours l’usage – ni le sens.

A PROPOS DES AUTEURS
Aimee Grant image
Aimee Grant

Aimee Grant est professeure agrégée et boursière du Wellcome Trust pour le développement de carrière au Centre de lactation, d'alimentation infantile et de traduction de l'Université de Swansea.

Amy Pearson image
Amy Pearson

Professeur adjoint de psychologie, Université de Durham

Jennifer Leigh image
Jennifer Leigh

Jennifer Leigh, professeure titulaire de la chaire MRSC, est une chimiste devenue sociologue interdisciplinaire, particulièrement intéressée par l'utilisation de pratiques incarnées, réflexives et créatives au service de la justice sociale.