Voilà ce qu’une majorité de Français n’a pas compris sur la meilleure manière de se brosser les dents

Quelles sont les erreurs les plus communes pour le lavage de dents ?

Atlantico : En 2018, 30 % des Français déclarent souffrir de gingivites et près de 9 Français sur dix ont déjà fait l’expérience de problèmes bucco-dentaires. Une situation qui pourrait être résolue si le brossage de nos concitoyens s’avérait être meilleur, quelles sont les erreurs les plus communes concernant le lavage de dents ?

Dr. Ilana Toledano : En premier lieu, les Français sont nombreux à ne pas se brosser les dents par manque de temps. Ensuite, certains patients ont un souci avec la méthode du brossage et ne savent pas combien de fois par jour et pendant combien de temps ils doivent se les laver.

Quel est le meilleur outil, la brosse à dents électrique ou manuelle ?

Les deux méthodes se valent, mais le plus important est de bien faire le mouvement. Lors d’un nettoyage avec une brosse à dents manuelle, il va falloir prendre son temps et s’appliquer sur la méthode. Si l’on préfère la brosse à dents électrique, il ne faut pas oublier d’être actif et prendre du temps pour le faire. Certains patients font le choix de l’électrique mais oublient de déplacer la brosse à dent, ils sont passifs et cela peut s'avérer être insuffisant.

Y a-t-il des zones à ne pas oublier ?

Les patients droitiers ont tendance à négliger le côté gauche et les gauchers à oublier le côté droit. Il ne faut pas qu’un côté soit plus privilégié qu’un autre. Les faces intérieures( faces palatines et linguales ) ne doivent pas aussi être oubliées.

Les gencives sont à nettoyer avec un mouvement circulaire. On commence toujours de la gencive vers la dent pour dégager la plaque et ne pas en ramener vers la gencive. Il faut brosser du rouge vers le blanc avec un mouvement circulaire. Si on brosse et que ça saigne, il faut continuer à brosser jusqu’à ce que l’inflammation se réduise du fait d’un bon brossage.

À Lire Aussi

Tout ce que vous risquez à ne pas vous soigner les dents

Quelle est la fréquence recommandée ?

Deux brossages par jour sont suffisants si l’on brosse bien matin et soir. Trois sessions peuvent être contraignantes à cause du travail ou de l’école. Il faut bien penser à le faire pendant trois minutes.

Y a-t-il un dentifrice préconisé ?

Le dentifrice doit contenir du fluor. Mais le plus important reste de bien brosser en déplaçant la plaque dentaire et en la retirant. L’aspect mécanique va avoir un rôle plus important que les produits que vous allez utiliser.

Qu’en est-il des bains de bouche ?

Les bains de bouche se font par cure car une fois appliqué on sensibilise la flore buccale et une fois qu’elle est habituée, elle n’est plus efficace. Les sessions sont de sept à 10 jours maximum durant une phase d’inflammation.

Quel type de brosse à dent utiliser ?

Même si le brossage est bien fait, si l’outil est mauvais cela peut être contre-productif. Il faut que cela soit à poil souple électrique ou manuel car parfois les patients brossent trop fort et ils peuvent s’irriter. Il ne faut pas hésiter à utiliser des brossettes ou fils dentaires en complément.

Quelle est la durée de vie moyenne d’une brosse à dent ?

Il faut la changer à peu près une fois tous les trois mois. Dès que l’on voit que les poils sont déformés, il faut la remplacer. Si elle est trop usée, elle ne sera plus efficace et risque d’irriter la gencive.

Doit-on adapter son brossage lorsque l’on porte un appareil dentaire ?

Il faut être encore plus sérieux que lorsque l’on porte un d’appareil. Avec des bagues collées sur les dents, sans bon brossage, le risque de développer des caries sous la bague est plus important , le risque d’inflammation de la gencive est accru également.

Cet article a été rédigé en collaboration avec le Dr. Ilana Toledano, Orthodontiste du cabinet Tolco à Puteaux

A lire aussi : La parodontite, ce mal des gencives qui peut avoir un redoutable impact sur votre santé

À Lire Aussi

La parodontite, ce mal des gencives qui peut avoir un redoutable impact sur votre santé