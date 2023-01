Vœux de maires

Le maire de Cannes David Lisnard s'exprime lors de la 104e session du Congrès des maires organisé par "l'Association des maires de France" (AMF), à Paris, le 22 novembre 2022.

Chaque année, la Fondation Jean Jaurès mène, en partenariat avec Ipsos, Sopra Steria, Le Monde et Cevipof une enquête intitulée « Fractures françaises ». Dans l’édition d’octobre 2022 de cette enquête (10ème édition), était posée la question de la confiance de l’échantillon questionné à l’égard de la représentation politique. A la question « Avez-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout dans chacune des institutions suivantes ? «, le « % confiance » était de 18% pour les partis politiques, 36% pour les députés et 72% pour les maires.

En 2021, une enquête similaire (Ipsos/Cevipof/AMF) élargissait cette étude à d’autres représentants politiques (e.g. conseiller départemental, régional…) – Là encore, c’est au maire que l’échantillon questionné faisait d’abord confiance, dans un ratio proche de celui observé en 2022 (dans le détail, le ratio est inversement proportionnel à la taille de la commune : moins la commune est peuplée, plus le « % confiance » augmente). Enfin, interrogés sur la décentralisation, 28 % des répondants disaient vouloir aller beaucoup plus loin vers plus de libertés locales et 53% disaient vouloir aller au moins un peu plus loin sur certaines compétences locales.



Dans l’analyse de cette dernière étude, Martial Foucault, directeur du Cevipof, précise que « le lien de proximité est gage de repère dans [la] société [et que] quelle que soit la taille de la commune, accorder sa confiance au maire, c’est reconnaître le caractère juste de ses décisions ».



Nous sommes tentés d’ajouter qu’à travers l’exercice des compétences communales, accorder sa confiance au maire, c’est aussi reconnaître sa capacité d’action. Proximité, responsabilité et efficacité, voilà le triptyque qui donne encore aujourd’hui au maire sa crédibilité et qui lui permet par conséquent de maintenir le niveau de confiance que lui accordent ses administrés.

En effet, parce qu’il habite sa commune, qu’il y circule, que ses enfants y vont à l’école, le maire est un habitant parmi les habitants, élus parmi les citoyens, au service des citoyens.

Mais il n’existe pas de responsabilité sans liberté. Pour qu’il puisse exercer et assumer ses responsabilités, pour que sa capacité d’action soit réelle, le maire doit également posséder des moyens d’action, notamment financiers. A ce propos, et lors d’un déplacement en Mayenne le 10 octobre dernier, Emmanuel Macron s’est engagé à mener une « vraie décentralisation », avec de véritables transferts de « responsabilités » et de « financements ». Le 24 Novembre 2022, à l’occasion du discours de clôture du congrès des maires de France, Elisabeth Borne a déclaré que « La décentralisation ne peut se déployer et porter ses fruits sans la confiance. Mais la confiance ne se décrète pas, elle passe par des actes ».



Dans la quatrième enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF / SciencesPo (Novembre 2022), la grande majorité des maires se prononce en faveur de cette décentralisation. 45 % d’entre eux soutiennent l’idée d’une réforme institutionnelle qui leur octroierait plus de libertés ou compétences locales et 28 % celle d’aller un peu plus loin que la situation actuelle. Par souci d’efficacité, ils sont également 78 % à penser que les décisions politiques locales doivent être différentes selon le territoire.



Dans cette même enquête, 80% des maires se disent inquiets du taux d’abstention observé lors des dernières élections législatives car ils pensent que ce taux est la conséquence d’un désintérêt des citoyens pour la politique. De même, est observé un durcissement des opinions politiques principalement lié, selon les maires, à des questions d’inégalités économiques, sociales et de fractures territoriales.



La commune est le premier échelon démocratique. Cet échelon bénéficie aujourd’hui, auprès de nos administrés, d’une confiance avérée et démontre chaque jour que l’apathie civique n’est pas une fatalité. Loin de vouloir opposer les élus, nous voyons dans un acte fort de transferts de responsabilités et de financements vers l’échelon communal une vraie chance pour inscrire dans le temps la confiance établie entre maires et citoyens.

Nous sommes convaincus que ces transferts – qui auront nécessairement pour socle une autonomie fiscale – peuvent contribuer à revitaliser notre démocratie et à redonner l’élan civique dont nous avons tant besoin pour retisser notre cohésion nationale.



On le voit à travers ces résultats, libertés locales et renouveau démocratique sont intimement liés. Il serait erroné de considérer les libertés locales sous le prisme unique d’un besoin d’émancipation des maires et le désintérêt pour la chose publique comme un phénomène passager.

Alain Lambert, ancien ministre du budget et actuel président du conseil national d’évaluation des normes, dans une note en date du 4 novembre 2022, propose de « réenchanter l’autonomie de nos collectivités - C’est un enjeu de démocratie capital dans la période délicate que nous traversons. […] Réconcilier le central et le local serait une œuvre historique pour la France ». Nous ne pouvons qu’acquiescer!



A l’occasion des vœux du Nouvel An, formulons celui que 2023 soit l’année d’une vraie volonté de réforme, et que celle-ci, pour reprendre les mots de la Première Ministre, soit enfin traduite en actes pour déminer la crise civique et améliorer enfin significativement la performance publique.



Par David Lisnard, Président de l’AMF, Maire de Cannes, Président de Nouvelle énergie et Sébastien Populaire, Maire de Touillon-et-Loutelet (275 habitants) dans le Doubs, membre de Nouvelle énergie