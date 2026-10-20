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Un manifestant drapé dans le drapeau français se tient près d’un feu, avec la tour Eiffel en arrière-plan, lors d’une manifestation, à Paris, le 17 octobre 2026.
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POINT DE VUE

20 octobre 2026

Violences lycéennes et émeutes : le palestinisme ouvre-t-il une fenêtre d’Overton de la violence ?

Les émeutes du 17 octobre, après plusieurs semaines de violences lycéennes, marquent peut-être un basculement.

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MOTS-CLES

17 octobre , mouvement lycéen , violences urbaines , extrémisme , Palestine , revendication , Occident , Racisme , fenêtre d'overton

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Coste
Economiste

Économiste et psychosociologue, consultant

Ancien chargé d’enseignement en psychosociologie et en stratégie

Université Lyon Claude Bernard