POINT DE VUE
20 octobre 2026
Violences lycéennes et émeutes : le palestinisme ouvre-t-il une fenêtre d’Overton de la violence ?
Les émeutes du 17 octobre, après plusieurs semaines de violences lycéennes, marquent peut-être un basculement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Économiste et psychosociologue, consultant
Ancien chargé d’enseignement en psychosociologie et en stratégie
Université Lyon Claude Bernard
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