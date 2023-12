Violence, radicalisation et angoisses pour l’avenir : le lourd impact psychologique de 2023 pour les jeunes Français

Des jeunes profitent d'un moment entre amis.

L’année 2023… Un bilan affligeant et effrayant psychologiquement dans un monde qui semble perdu !



Que retenir de 2023 ?



La guerre en Ukraine, géopolitique, qui persévère… et le nouveau conflit qui clive notre pays et le monde entre Israël et Gaza et surtout le Hamas, des études très inquiétantes en France concernant la radicalisation de nos jeunes, et les multiples impacts psychologiques générationnels.

Comment vivent nos jeunes face à cette incertitude d’un monde en guerre, redevenue religieuse ?

Et que dire de la Politique en France qui décourage toutes les bonnes âmes ?

Un monde en déperdition. Un malaise dans la Civilisation comme l’écrivait Freud dans ses derniers écrits.

Des jeunes de plus en plus violents, agressifs, tueurs, n’ayant plus de repères ! Des homicides, féminicides, règlements de compte jusque le jour de Noël !

Comment tenter recadrer ce monde parti a volo ?



- Année de la guerre



Le pire de l’âme humaine s’est exprimé cette année.

Cette fin d’année, dès le 07 octobre, des commandos du mouvement islamiste Hamas infiltrent le sud d'Israël depuis la bande de Gaza et massacrent environ 1.200 personnes, en majorité des civils (hommes, femmes, enfants dans des localités frontalières et un festival de musique) qui sont tuées du côté israélien, selon les derniers chiffres officiels.

Une enquête sur des viols et mutilations de femmes sera plus tard ouverte. Sans oublier les otages. Des images insoutenables (d’une barbarie jamais connue sous Daesh), qui ont fait le tour du monde et n’ont pu que traumatiser une société déjà en proie à la guerre en Ukraine qui ne cesse de battre son plein depuis le 24 février 2022.



Sans relâche des images quotidiennes des bombardements, des villes détruites, et les commentaires incessants. Tout comme dans le conflit Israël/Hamas, une population civile privée d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments. Des images de militaires Ukrainiens, de la milice Wagner, de la mort suspecte de leur chef Prigogine… de quoi traumatiser notre population française qui n’avait plus l’habitude de telles atrocités alors qu’elle a vécu et subi 2 guerres mondiales.



Que penser également de l’instabilité en Afrique ?



Au Niger, pays du Sahel en proie aux violences jihadistes, des militaires ont pris le pouvoir le 26 juillet. Le président renversé, Mohamed Bazoum, est depuis séquestré dans sa résidence.



Au Gabon, un putsch militaire a renversé le 30 août Ali Bongo Ondimba, juste après une élection présidentielle largement critiquée.



Depuis le 15 avril, une guerre au Soudan aurait fait plus de 10.000 morts.



Sans oublier, le 19 septembre, l'Azerbaïdjan qui attaque le Haut-Karabakh, un territoire séparatiste à majorité arménienne que Bakou et Erevan se disputent depuis plus de trois décennies. Une offensive éclair qui a fait près de 600 morts, et la fuite de 120.000 habitants fuyant vers l'Arménie.



La France vit également le retrait de ses troupes et sa représentation diplomatique au Burkina Faso en février et au Niger à partir d'octobre.



Aussi, que ressentent nos enfants qui n’ont appris la guerre qu’à travers des livres d’histoire, sans doute quelques films et documentaires en noir et blanc, mais qui, pourtant, jouent à la guerre, à tuer via des jeux vidéo ?



Quels échanges ont lieu à la maison, entre générations, dans un devoir de transmission, afin de ramener à la réalité nos chères têtes blondes et ne pas minimiser ce qui se joue actuellement à travers le Monde ?



Ces enfants, mais aussi adultes, dont la mort planait déjà sur leurs têtes suite à l’épidémie COVID-19, le nombre quotidien de morts rappelés tous les soirs, à 19h, sur les chaînes info ?



Comment pensent-ils le monde à travers un prisme neutre politique et religieux, sous un axe non partisan, les menant à une radicalisation partisane potentielle ?



La mort reste la mort !

Ils n’en ont pas conscience car çà leur reste virtuel.



- Année climatique



Dans la nuit du 5 au 6 février, l'un des séismes les plus meurtriers en 100 ans dévaste le sud-est de la Turquie et une partie de la Syrie. Les secousses font au moins 56.000 morts.

Autre séisme meurtrier, au Maroc dans la région de Marrakech laissant derrière lui près de 3.000 morts et plus de 5.600 blessés.

Les mois de juin à octobre ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, selon l'observatoire européen Copernicus, pour lequel l'année 2023 a dépassé le record de 2016.

Sécheresses famines, incendies dévastateurs mais également ouragans renforcés, fortes inondations… Des maisons dévastées, des villes détruites, de très nombreux morts.

Le Canada a connu une saison de feux de forêt historiques, avec plus de 18 millions d'hectares brûlés et 200.000 personnes déplacées.

Des incendies à Hawaï en août ont quasiment rasé la ville touristique de Lahaina sur l’île de Maui et fait 97 morts.

La Grèce a été durement touchée par des incendies pendant l'été (au moins 26 morts), dans l'Evros. Des inondations ont ensuite dévasté en septembre la Thessalie, faisant 17 morts.

De violents feux, favorisés par la canicule, ont aussi ravagé les îles touristiques de Rhodes et de Corfou, et des zones du bassin méditerranéen comme l'Algérie et la Sicile.



La France n’a été nullement épargnée.

Des jeunes très investis au delà ëtre médiatisée, instrumentalisée, adolescence… mais reflétant une jeunesse qui pense à son avenir anxiogène.

Les COP successives ne semblent pas répondre à leurs attentes, mais il existe un parlement des jeunes qui se propose être le futur d’une génération non parvenue à endiguer le mal-être d’une génération, dont ils se veulent plus optimistes que leurs parents.



Les jeunes sont dans une angoisse multiforme. Ce qui explique en partie la baisse de natalité, nous amenant à un taux de natalité le plus bas depuis 1945 !

24.400 naissances de moins au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022.

Les chiffres actuels en 2023 ne sont pas actualisés, mais dans l’ensemble des pays de l’UE, 3,9 millions de bébés sont nés en 2022 ce qui représente une baisse de 4,9% par rapport à 2021.

Cela pose question quant au désir d’avenir et penser son futur



- Année de l’Intelligence Artificielle et du défi lunaire



Impossible de ne pas évoquer Chat-GPT, dont un grand nombre se sont amusés à tester l’efficacité, à le critiquer, à s’en servir régulièrement.

1 an après son lancement, une étude IPSOS de décembre montre que 55% des Français ont déjà utilisé l’application et que 77% la qualifie de « révolution ». Les plus jeunes, les cadres et les détenteurs d’un diplôme supérieur sont les plus grands utilisateurs. 41% y ont recours au moins une fois par semaine, dont 12% tous les jours et 55% au moins une fois par mois.

Seuls 5% l’ayant essayé une seule fois ne l’utilisent plus jamais.



64% des Français ont le sentiment que les conséquences seront positives (pour 21% très positives et seulement 22% négatives).

Les deux utilisations principales, parmi les options proposées, restent l’aide à la rédaction et le conseil (vacances, choix d’un produit…), mais aussi la santé.

Plus d’1/3 des répondants affirment avoir peur que l’IA ne remplace leur activité professionnelle.

Aussi une demande d’encadrement de l’IA a émergé.



Par exemple, en mai, les scénaristes américains, rejoints mi-juillet par les acteurs se mettent en grève pour la première fois depuis 1960 à Hollywood. Pour les premiers la crainte de remplacer l’humain pour des taches rédactionnelles, pour les seconds le spectre d’un clonage de leur voix et de leur image. Un accord est conclu en novembre, imposant des restrictions… coûtant au moins 6 milliards de dollars à l’économie du cinéma.



Des fans d’IA comme Elon Musk continuent de leur côté à rêver le monde du roman de Jules Verne, du film de Méliès… avant-gardistes et rêveurs d’un fantasme devenu réalité.

La Lune s'est donc à nouveau retrouvée au cœur de la course à l'espace. L'Inde est parvenue, le 23 août, à y poser une fusée non habitée, Chandrayaan-3, dans une zone inexplorée près du pôle Sud, une première.

Quelques jours auparavant, la sonde russe Luna-25, première mission vers la Lune de Moscou depuis 1976, s'était écrasée dans la même région, objet de toutes les attentions car il s'y trouve de l'eau sous forme de glace.

Avant l'Inde, seuls les Etats-Unis, l'Union soviétique et la Chine étaient parvenus à procéder à des alunissages contrôlés.

La Nasa américaine compte sur la fusée Starship, développée par SpaceX ( l'entreprise d'Elon Musk) pour ses missions Artémis de retour sur la Lune, avec l'ambition d'y ramener des astronautes en 2025, pour la première fois depuis 1972.



Le 20 avril, Starship a décollé pour la première fois dans sa configuration complète, mais des pannes de moteurs ont contraint SpaceX à faire exploser la fusée au bout de quatre minutes. Au deuxième essai, en novembre, l'étage supérieur de l'immense fusée a réussi à atteindre l'espace, avant qu'une « anomalie » n'entraîne son explosion.

La start-up japonaise ispace a pour sa part échoué en avril à faire alunir son module Hakuto-R.

Que penser de cette jeunesse qui observe ces évolutions mais aussi cette mégalomanie ?

Car biberonnés, via des sites et applications, ce monde virtuel leur est pensé réel malgré les échecs et l’absence de tout recul scientifique.



Thomas Pesquet peut les faire rêver… mais il sait parfaitement qu’en dehors son exploitation narcissique ( sans négliger ses compétences physiques et son intelligence incontestables) , il a sur le poids de son dos une génération qui pense et fantasme tout et n’importe quoi, en dehors de réalité scientifique qu’il connaît.

Comment ne pas faire sombrer dans le virtuel et rester dans la réalité scientifique ?



- Année des extrémistes



Argentine, Pologne, Hongrie, dernièrement Pays-Bas, France… l’extrême droite ne cesse de progresser comme si le monde n’avait rien appris de son histoire.

En Argentine, le 10 décembre, l’ultralibéral Javier Milei, a pris ses fonctions de président, promettant « une thérapie de choc ». Parmi ses idées polémiques, la dérégulation de la vente d'armes et une « solution de marché » pour le don d'organes !



La France vit la progression de l’extrémisme de droite, la xénophobie et l’antisémitisme décomplexé, surtout depuis le conflit à Gaza. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé il y a quelques mois que le Rassemblement National était un parti d’extrême droite.



Des groupes ultranationalistes n’hésitent pas à effectuer une retraite aux flambeaux, rappelant sans vergognes les heures les plus sombres de l’Allemagne. On tague des croix nazies, des étoiles sur les immeubles ou les portes où habitent des juifs, on les agresse sans raison. Heureusement des très jeunes collégiens arrêtés après leurs chants antisémites dans le métro parisien… la liste est longue. C ‘est effrayant, une étude montrant que la communauté juive française va voter extrême droite.

Un comble. Ma famille de résistants se retourne dans leurs tombes !



Mais l’extrême gauche est également présente sur le terrain des manifestations violentes et destructrices.



La France est devenue extrémiste !



Alors que nous avons des moyens de canaliser ces tensions en discutant parents et enfants et nous rassembler autour d’une concorde universelle. Raconter l’histoire ! Toutes les Histoires ! La vraie Histoire.



Qu ‘en pensent nos jeunes ?

Hélas ils ne savent rien et sont perdus.

Que fait l’éducation nationale ?



- Année de la récession



Les Français ont vécu et vivent encore une crise économique entre l’essence, l’électricité…

De quoi augmenter les tensions et les agressivités.



Les chiffres se confondent, et n’étant pas spécialiste de Bercy, je ne peux que recevoir la parole de patients en énorme difficulté, pour de multiples raisons, ne pouvant plus payer leurs séances, privilégiant leur quotidien, alors qu’un suivi était nécessaire et complémentaire.



Ma question : quel advenir sans suivi et quels potentiels passages à l’acte envers eux et autrui ? Question de conscience. Nous ne sommes jamais à l’aise.

Qui est capable de faire n’importe quoi par frustration ?



- Année de toutes les violences



Combien de Féminicides ( 1 tous les 3 jours) d’ Infanticides (tous les 4 jours) et d’Homicides dont les médias ne cessent, fort heureusement, de relater les faits. Et les condamner fermement !

Combien de morts dont je vous épargnerai le nombre.

Combien de joueuses et joueurs violentés et violés ?



Mais surtout toutes celles et ceux qui doivent déposer plainte et non pas qu’une simple main courante, alors que les Officiers de Police Judiciaire sont formés pour ces recueils.

Dépôt de plainte ! c’est obligatoire !



Mais sur un autre plan…Règlements de compte Marseille. 47 personnes tuées à Marseille sur fond de trafic de drogue,

Mais il n’est que ces chiffes et un état des lieux.



Car malgré la personnalité, il me semble être responsable de rappeler ceci.

Le 10 février dernier, un humoriste a percuté un véhicule sur une route départementale de Seine-et-Marne. Pierre P. faisait la fête depuis 48 heures et avait consommé de la cocaïne et de la 3MMC, deux substances auxquelles il a reconnu être accro depuis plusieurs années. L’accident a fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans. Après la collision, cette dernière a perdu le bébé qu’elle attendait.



Je ne ferai aucun commentaire suite à cette affaire judiciaire.

Quel message laisser à nos jeunes ?



- Ne jamais accepter

- Ne jamais consommer

- Si jamais, ne pas culpabiliser

- Dire la vérité

- Ressentir la différence

- …





La justice dira tout et elle fait son travail malgré de nombreuses critiques.



Pour moi c’est un message 2023 : vous êtes responsables de vos actes… à vous d’en mesurer les conséquences (Goethe)



- Année de l’humanisme et de moments de joie



Que reste-t-il de nos beaux jours ?

Bien évidemment la coupe du monde de Rugby qui a rassemblée tant de monde malgré notre défaite.

Mais aussi les images marquantes qui ont fait le tour du monde: un père serrant la main de sa fille de 15 ans, ensevelie sous les décombres en Turquie; ou celle d'un nouveau-né miraculé en Syrie, encore relié à sa mère hélas morte par le cordon ombilical .





Mais aussi Charles III le jour de son couronnement, le 6 mai 2023.



Comment finir 2023 sans se dire que nous restons des privilégiés, ne vivant pas sous le coup des bombes.



Nous ne vivons que sous des bombes politiques consternantes érotiques.

Quand le Père Noël ne pensera qu’à l’être humain et non ces egos de politiques alors que nombre font leur travail.

Et ils feront enfin passer le projet de loi Falorni sur la fin de vie… Le meilleur texte.



Parce que la mort est la vie...