NFP

Vers une nouvelle union de la gauche envers et contre tout(es les dérives insoumises) ?

Malgré les dissensions profondes entre le Parti socialiste et La France insoumise, les discussions autour d'une recomposition de la gauche ressurgissent, alimentées par la perspective d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Dans le contexte de crise politique après la démission de Sébastien Lecornu, la gauche peut-elle réellement s’unir ou est-elle condamnée à l’éclatement ?