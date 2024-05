Vers une nouvelle poussée d’inflation liée à l’explosion des prix du transport maritime ?

Les taux de fret qui étaient revenus en 2023 à un niveau proche de celui de 2020, soit environ 1000 dollars par conteneur type, se sont à nouveau emballés au début de cette année 2024.

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.

Atlantico : Quelles sont les principales raisons de l’augmentation des tarifs du fret maritime conteneurisé depuis la mi-décembre ? Quels sont les facteurs les plus déterminants de cette hausse spectaculaire des prix du transport maritime ?

Jean-Pierre Favennec : Rappelons que déjà entre la fin 2020, après la fin du COVID, et la mi-2021 les coûts de transport maritimes avaient été multipliés par dix, passant de moins de 1000 à plus de 8000 dollars par conteneur type pour un transport de l’Asie à l’Europe. Cette augmentation, liée à la reprise économique après l’effondrement de l’activité pendant la pandémie, témoigne de l’extrême volatilité des taux de fret.

Les taux de fret qui étaient revenus en 2023 à un niveau proche de celui de 2020, soit environ 1000 dollars par conteneur type, se sont à nouveau emballés au début de cette année 2024. Ils sont de l’ordre de 2000 à 3000 dollars actuellement pour un transport Asie Europe.

Cette augmentation tient à plusieurs raisons :

Tout d’abord la situation au Moyen-Orient. La guerre entre le Hamas et Israël a eu pour conséquence les attaques des rebelles Houthis, qui contrôlent une partie du Yémen et sont soutenus par l’Iran, contre des navires qui passent en Mer Rouge après avoir traversé le détroit de Bab al-Mandeb. Ces attaques ont fini par obliger de nombreux transporteurs à modifier les trajets des navires qui au lieu de passer par la Mer Rouge où ils risquent d’être attaqués puis par le Canal de Suez sont déroutés vers la pointe de l’Afrique, vers le Cap de Bonne Espérance. Ceci se traduit par un accroissement considérable des temps de transport entre Shanghai et Marseille par exemple, qui passent d’un peu plus de 20 jours à près de 35 jours. L’effet est le même pour le transport entre l’Asie et les Etats-Unis, grand client de la Chine malgré les tensions entre les deux pays. Ceci a bien entendu un effet direct sur les coûts (utilisation plus longue du navire, couts de carburant et de personnel augmentés proportionnellement aux durées). Mais ce phénomène crée également une pénurie de navires qui se répercute sur les coûts.

D’autres facteurs sont à souligner :

Les congestions portuaires : Les principaux ports, notamment ceux des États-Unis (comme Los Angeles et Long Beach), ont connu une congestion sévère, entraînant des retards et des surcharges supplémentaires. Plus récemment l’accident du port de Baltimore (un navire a percuté un pont et provoqué son effondrement ce qui a conduit à un arrêt des activités du port) a aggravé la situation.

La pénurie de conteneurs : Il y a eu une pénurie mondiale de conteneurs, particulièrement en Asie, où les conteneurs vides n'étaient pas retournés assez rapidement pour répondre à la demande croissante d'exportations. Cette pénurie a fait grimper les prix des conteneurs disponibles.

L’augmentation des coûts de carburant : Les coûts du carburant ont tendance à augmenter. Le fuel lourd encore largement utilisé par certains navires a vu son prix augmenter au cours des derniers mois. Mais ce sont les contraintes environnementales qui jouent également un rôle car la réduction des teneurs en soufre des carburants oblige les navires soit à utiliser des carburants plus onéreux, soit à s’équiper de dispositifs couteux pour limiter les émissions de dioxyde de soufre.

La gestion de la capacité : Les compagnies maritimes ont parfois géré leur capacité de manière stratégique pour maximiser les profits, réduisant volontairement le nombre de navires en opération pour maintenir des tarifs élevés.

D’autres phénomènes comme les tensions entre les États-Unis et la Chine qui compliquent les échanges et des conditions climatiques plus sévères du fait du phénomène dit El Nino jouent également un rôle;

Comment cette augmentation des prix impacte-t-elle les chaînes d'approvisionnement mondiales ? Quelles industries ou secteurs sont les plus affectés par cette hausse des tarifs de transport maritime ?

L'augmentation des prix du transport maritime a un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement, affectant plusieurs secteurs et industries de diverses manières. L’augmentation des coûts de transport se traduit par :

- Une augmentation des coûts de production : Les entreprises doivent faire face à des coûts de transport plus élevés pour acheminer les matières premières, les composants et les produits finis.

- Des retards et des perturbations : L’allongement des temps de transport provoque une réduction des fréquences des voyages. Les chaînes d'approvisionnement peuvent devenir plus vulnérables aux perturbations, ce qui peut entraîner des pénuries de produits et des interruptions de la production.

Les secteurs les plus affectés sont :

- Le secteur de l’électronique : Les produits électroniques, souvent fabriqués en Asie et expédiés dans le monde entier, sont particulièrement vulnérables.

- Le secteur automobile : L'industrie automobile repose sur un approvisionnement complexe car les pièces et les composants nécessaires à la construction des véhicules sont nombreux et variés.

- Les vêtements, les jouets et les appareils ménagers, souvent fabriqués dans des pays à faible coût de production subissent bien entendu l’augmentation des coûts de transport.

- L'acier ou les produits chimique sont couteux à transporter. Les produits agricoles peuvent également être affectés.

Quels sont les effets potentiels de cette situation sur l'inflation globale ? Pensez-vous que cette hausse des prix du transport maritime est une situation temporaire ou pouvons-nous nous attendre à ce que ces tarifs élevés se maintiennent à long terme et impacte le commerce international ?

L'augmentation des tarifs du fret maritime a bien entendu des effets sur l'inflation globale, mais ces effets demeurent limités. Comme nous l’avons vu, l’augmentation actuelle des coûts (de l’ordre de 150 %) reste « raisonnable » dans un secteur où la volatilité est impressionnante. En outre les coûts de transport ne représentent qu’une fraction limitée des prix finaux compte tenu des économies d’échelle (navires de plus en plus grands) que l’on a observées dans ce secteur.

A l’avenir ou assistera sans doute à une réévaluation des routes commerciales pour minimiser les coûts, ce qui pourrait modifier les flux commerciaux mondiaux.

D’autre part, il est possible qu’à terme rapproché la route du Canal de Suez puisse être rouverte ce qui entrainerait automatiquement une baisse des coûts. En outre, dans un secteur très concurrentiel où les acteurs (armateurs... ) sont nombreux, une pénurie de navire serait un signal fort pour relancer la construction de nouveaux bâtiments.