Best-Of du 13 au 19 septembre

Scienceil y a 36 minutes
Vue d’une réplique du dodo (Raphus cucullatus), oiseau incapable de voler aujourd’hui disparu, au Musée des sciences naturelles de Caracas, le 12 mars 2025.
Ressusciter

Vers le grand retour du Dodo ? Voilà où en la génétique dans son travail sur les espèces menacées ou disparues

En cultivant des cellules germinales du pigeon de Nicobar – cousin vivant le plus proche du dodo –, la start-up américaine Colossal Biosciences ouvre la voie à la « dé-extinction » d’un oiseau disparu depuis plus de trois siècles. Mais entre défis techniques inédits, risques de créer un hybride plus marketing que scientifique et critiques sur l’illusion d’une extinction réversible, ce projet interroge. Derrière le rêve du « néo-dodo », c’est la conservation d’espèces menacées qui pourrait bénéficier en priorité de cette prouesse génétique.

avec Timothy Hearn
author imageTimothy Hearn

Le Dr Timothy Hearn dirige le groupe de recherche sur la chronométrie comparative. Le groupe Comparative Chronomics est basé à l'université Anglia Ruskin et au département de génétique médicale de l'université de Cambridge.

