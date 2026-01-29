POLITIQUE
FAUX COUPABLE

29 janvier 2026

Vers une interdiction des réseaux sociaux… pour rien ? Une vaste étude longitudinale britannique fait voler en éclats la certitude qu’ils auraient un impact négatif sur les ados

Alors que l’Assemblée nationale a commencé ce lundi l’examen du projet de loi sur l’interdiction des réseau sociaux aux moins de quinze ans, le débat public associe toujours écrans et mal‑être adolescent, alors que les données les plus solides ne prouvent pas de lien causal. Une nouvelle étude démontre pourquoi la réalité est bien plus complexe que le mythe du “temps d’écran” toxique.

A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Duris image
Olivier Duris
Psychologue

Olivier Duris est un psychologue clinicien sur Paris. Il traite notamment la clinique des enfants/adolescents et la médiation numérique.

