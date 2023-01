Un retraité boit un verre d'eau dans une maison de retraite à Paris.

Les adultes qui parviennent à bien s'hydrater développent moins de maladies chroniques, comme les maladies cardiaques et pulmonaires, et vivent plus longtemps que ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment, selon des données des National Institutes of Health.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Les adultes qui restent bien hydratés semblent être en meilleure santé, développent moins de maladies chroniques, comme les maladies cardiaques et pulmonaires, et vivent plus longtemps que ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment, selon une étude des National Institutes of Health publiée dans eBioMedicine. Quel est le mécanisme qui permet d’expliquer le lien entre l’hydratation et le fait d’être en bonne santé ?

Christophe De Jaeger : L’être humain jeune est fait à 70% d’eau et en vieillissant, il se déshydrate. Il y a un lien qui est tout à fait naturel entre la notion de déshydratation et la notion de maladies chroniques.

Les cellules sont pleines de liquide, et c’est dans ce liquide que toutes les réactions biochimiques de construction, de dégradation ou de production d’énergie vont se faire. Si ce milieu se rétrécit, l’environnement sera moins favorable à toutes ces réactions. Des difficultés vont apparaître au niveau de certains organes comme le rein, qui sécrète l’urine. Donc l’élimination de tous les déchets de l’organisme sera plus difficile.

Quelle est l’importance du taux de sodium sérique ?

L’hydratation peut être globale, extracellulaire, ou encore intracellulaire. Si on se déshydrate, le sang va se concentrer et on va avoir un élément, le sodium, qui va augmenter. A l’inverse, si on s’hydrate, il va se diluer.

On observe que si on est dans la partie haute de la norme du sodium, cela veut dire que vous êtes à tendance déshydratée. Il y a donc l’augmentation du risque de maladies chroniques plus évoluées, type cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux, de démences ou encore de maladies chroniques du poumon.

Tous les liquides permettent-ils de s’hydrater ?

Si on prend des jus de fruits, on a un excès de sucre, qui lui-même n’est pas favorable. On doit rester dans une hydratation naturelle et à base d’eau. Un apport idéal journalier pour une femme doit tourner autour de 1,5 et 2 litres et pour un homme autour de 2 à 3 litres de liquide, donc d’eau.