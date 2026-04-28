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Blurred backgroundUne histoire du théâtre, avec Philippe Tesson et Christophe Barbier
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ATLANTI-CULTURE

28 avril 2026

Une histoire du théâtre, avec Philippe Tesson et Christophe Barbier

Merveilleuse promenade théâtrale avec Philippe Tesson et Christophe Barbier

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MOTS-CLES

théâtre , histoire , promenade , Philippe Tesson , Christophe Barbier , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).  Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

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