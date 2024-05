Un responsable de l'OMS arrive au service d'isolement contre la fièvre de Lassa au sein de l'hôpital universitaire spécialisé d'Irrua, dans l'État d'Edo, au Nigeria.

Un cas de fièvre de Lassa a été signalé à Paris, en France, déclenchant des avertissements sur « l’horrible virus de type Ebola ».

Alors, qu’est-ce que la fièvre de Lassa et les comparaisons avec Ebola sont-elles justes ?

Le virus Lassa (Lassa mammarenavirus) appartient à la famille des Arenaviridae et il existe huit espèces de cette famille connues pour infecter les humains. Ce qui rend ce groupe de virus remarquable, c'est leur émergence relativement récente en tant que menace pour la santé humaine (le premier cas s'est produit à Lassa, au Nigeria, en 1969), la gravité de la maladie qu'ils provoquent et le fait qu'ils sont principalement transmis à l'homme par les rongeurs. Et là où vous trouvez des gens, vous trouvez invariablement des rongeurs.

Comme son nom l’indique, la fièvre de Lassa provoque une température élevée, mais aussi une fatigue généralisée, des maux de tête et un « malaise » (un malaise général). Ces symptômes plutôt courants signifient que les cas sont souvent mal diagnostiqués et sont parfois confondus avec le paludisme, ce qui peut entraîner des conséquences encore plus graves pour le patient et ce qui peut laisser également plus de temps pour que le virus se propage à d'autres personnes.

Alors que de nombreuses personnes infectées par le virus de Lassa ne présentent aucun symptôme, chez environ 20 % des personnes infectées, des symptômes plus graves apparaissent. Ceux-ci comprennent l'encéphalite (gonflement du cerveau), le choc et les saignements des gencives, des yeux et du nez.

Environ 1 % des personnes qui contractent la fièvre de Lassa en meurent. Bien que ce chiffre soit nettement plus élevé chez les femmes au cours du dernier trimestre de la grossesse.

Bien qu’il n’existe aucun remède contre la fièvre de Lassa, si un antiviral général (« à large spectre ») tel que la ribavirine est administré suffisamment tôt, il peut être très efficace pour prévenir une maladie grave. Un vaccin contre la fièvre de Lassa est actuellement en phase 2 d’essais cliniques – l’avant-dernière phase de tests chez l’homme.

Différence avec Ebola

Le virus Lassa est souvent comparé à Ebola en raison de symptômes similaires, mais ils sont très différents.

Alors que de nombreuses personnes ont entendu parler d’Ebola et de cas importés très médiatisés dans des régions non endémiques, comme l’Europe et l’Amérique du Nord, la fièvre de Lassa est relativement peu connue. Bien que ces deux virus soient endémiques à l’Afrique de l’Ouest et puissent provoquer bon nombre des mêmes symptômes chez l’homme, une différence importante réside dans la manière dont ils se transmettent.

Le virus Ebola se transmet principalement d’une personne à une autre par les fluides corporels tels que la sueur, les crachats, le sperme et le sang. En d’autres termes, vous devez entrer en contact avec des liquides infectés et ceux-ci doivent ensuite pénétrer par une coupure, par ingestion ou, occasionnellement, par un rapport sexuel.

Le virus Lassa, quant à lui, est presque toujours transmis par les rongeurs, notamment le rat commun africain (Mastomys natalensis).

On sait désormais que la fièvre de Lassa est transmise par ces rongeurs lorsque des personnes ingèrent accidentellement des excréments ou de l'urine de rat. Il est également probable que l’urine séchée de rat ou les excréments contenant le virus puissent constituer une source d’infection lorsqu’ils sont inhalés, par exemple lors du balayage d’un grenier à céréales.

Plus inquiétant encore, il a été constaté que d'autres espèces de rongeurs, comme le rat commun (Rattus rattus) et la souris pygmée (Mus baoulei), peuvent également être infectées par le virus de Lassa.

Même s’il s’est avéré depuis longtemps que le principal réservoir animal est le rat africain commun, il est inquiétant de constater que d’autres espèces de rongeurs, en particulier celles que l’on trouve largement sur d’autres continents, comme le rat commun, peuvent également être porteuses de ce virus.

Un autre virus également endémique à l’Afrique, le mpox (la variole du singe), a gagné du terrain en se propageant d’une personne à l’autre. Nous le savons parce que le virus a nettement évolué au cours des sept dernières années et s’est propagé à un grand nombre de personnes dans le monde, entraînant une « urgence de santé publique de portée internationale » en juillet 2022.

De même, le nombre de foyers de fièvre de Lassa signalés en Afrique a également augmenté, avec des foyers presque annuels signalés au Nigeria. Sans surprise, nous constatons désormais également des cas importés de fièvre de Lassa ailleurs, comme au Royaume-Uni (2022) et en Europe (2019, 2024).

Une augmentation du nombre de cas pourrait donner lieu à un virus qui se transmet plus facilement d’une personne à l’autre car il a plus de chances de s’adapter, ou à un virus qui peut infecter différents réservoirs de rongeurs s’il s’établit dans d’autres communautés.

Si l’on ajoute les complications liées au diagnostic tardif du virus de Lassa et au changement climatique entraînant des évolutions dans les régimes de précipitations, susceptibles de modifier la répartition des espèces de rongeurs dans un environnement plus urbain, le virus de Lassa constitue une autre menace pathogène qui doit être soigneusement surveillée.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI