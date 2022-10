Ukraine : pourquoi la mobilisation pourrait bien avoir affaibli l’armée russe

Des soldats russes lors d'une cérémonie officielle.

Les résultats provisoires de la mobilisation "partielle" confirment les appréhensions d'un article publié sur Riddle dès le mois d'août : il est presque impossible aujourd'hui de reconstituer rapidement les effectifs de l'armée russe après huit mois de guerre. Une partie des mobilisés est envoyée mourir sur le champ de bataille sans aucune préparation. L'autre partie se trouve officiellement sur des terrains ou dans des centres d'entraînement, mais la durée de leur formation est de 5 à 15 jours, après quoi beaucoup sont immédiatement envoyés dans des unités de combat.

Une période aussi courte laisse penser que l'armée russe se trouve dans une situation délicate sur le champ de bataille et qu'elle perd son intégrité organisationnelle et son efficacité au combat. Les pertes élevées et la fatigue accumulée des unités restantes ne peuvent pas être compensées qualitativement, aussi Moscou essaie-t-il de compter au moins sur leur reconstitution quantitative.

Au moment où l'invasion a commencé, les forces armées russes disposaient de 168 groupes tactiques de bataillons (BTG) à disponibilité constante, comptant chacun 800 à 1 000 personnes, soit un effectif total de 134,5 à 168 000 personnes. Ils étaient complétés par des éléments de la Garde russe, ainsi que par des groupes de mercenaires et des troupes de la "DNR/LNR". Le tout représentait environ 190 000 personnes.

A la mi-août, le ministre de la Défense de l'Ukraine a estimé le nombre de troupes russes au front à 105 sur 115 BTG, en tenant compte des réserves introduites ⸺ avec un nombre total allant jusqu'à 135 mille personnes. De plus, nous parlons déjà de toutes les formations armées officielles et non officielles, et pas seulement des forces armées de la FR. Probablement, vers la deuxième moitié de septembre et dans les conditions du début de l'offensive des Forces armées de l'Ukraine, l'armée russe, en tant que force militaire régulière, s'est dégradée encore plus.

L'approche de Moscou en matière de formation de son nouveau personnel mobilisé ne permet pas fondamentalement de restaurer les connaissances et les compétences, même chez ceux qui ont fait leur service militaire. Pour les mobilisés sans expérience, la question ne se pose même pas. Pire encore, les mobilisés ne bénéficient toujours pas d'un approvisionnement suffisant en vêtements et en nourriture, ni de conditions de vie et d'hygiène adéquates. Le versement de l'allocation monétaire promise est tout aussi précaire.

Dans le cadre de la mobilisation, selon Poutine, le Kremlin a recruté 222 000 personnes. Pourtant, dans le même discours, Poutine a mis en doute ses propres estimations. Il a laissé entendre que le Kremlin avait recruté un total de 271 000 personnes en précisant que 222 000 personnes seraient dans une sorte de "troupes de formation" (un terme inconnu jusqu'alors), plus 33 000 dans des unités militaires, apparemment retirées du champ de bataille pour être réapprovisionnées, et 16 000 directement sur le champ de bataille. Ces derniers faisaient-ils plutôt partie des 222 000 ? Apparemment, il s'agit d'un lapsus, ou le président russe lui-même s'est embrouillé dans les chiffres disponibles.

Dans le même temps, la mobilisation avec son plan annoncé mais non publié de 300 000 personnes devrait, selon Poutine, être achevée d'ici la fin octobre. Cela dit, le Kremlin a immédiatement fait une réserve sur le fait qu'aucune décision n'a été prise pour mettre fin à ce processus, notamment dans les régions où le plan de mobilisation est au point mort. Par ailleurs, le 1er novembre, la conscription d'automne débute, décalée d'un mois en raison de la mobilisation ; elle devrait impliquer le recrutement de 120 000 personnes supplémentaires pour le service militaire. Dans certaines régions, certains responsables ont entre-temps commencé à réduire les activités de mobilisation, affirmant avoir déjà atteint les quotas.

Si l'on se fie aux déclarations statistiques sur les personnes mobilisées, l'armée russe en guerre devrait, dans quelques semaines, dépasser la taille du groupe d'invasion initial de 190 000 personnes. Ce dernier était composé non seulement du personnel militaire des forces armées, mais aussi du personnel militaire de la garde nationale et d'autres formations paramilitaires, y compris des mercenaires. Cependant, si ces chiffres sont remis en question, alors toute cette idée de mobilisation, qui est déjà un désastre social, politique et économique pour la Russie, présente de sérieux signes d'échec.

La calculatrice de Poutine

La nature confuse des chiffres de mobilisation du Kremlin devient encore plus controversée lorsque l'on examine la force totale des forces armées. L'effectif maximal autorisé des forces armées de la FR est aujourd'hui de 1,014 million de personnes, et à partir du 1er janvier 2023, il sera porté à 1,150 million, soit une augmentation de 137 000 personnes.

Ces chiffres sont peu utiles ; sit n'est pas clair comment les forces armées russes peuvent revenir à l'état quantitatif du tournant des années 1990-2000, lorsque la situation démographique en Russie était radicalement différente. On ne voit pas non plus comment les forces armées russes pourront être suffisamment approvisionnées en salaires, en équipements et en armes.

Le nombre réel à la veille de l'invasion était, bien sûr, beaucoup plus faible : 740-760 mille personnes. Compte tenu des pertes subies et du départ naturel des militaires de l'armée, notamment en raison d'un manque d'environ 45 000 personnes pour la conscription de printemps, j'ai prédit en août qu'à la fin de 2022, le nombre réel des forces armées, dans des conditions inchangées, tomberait à environ 600 000 personnes.

Dans le même temps, j'ai souligné qu'une mobilisation supplémentaire peut entraîner des conséquences politiques internes difficiles à prévoir. Elle ne permettrait pas non plus de compenser sérieusement les pertes en effectifs. Outre le manque de formation, la société russe est largement réticente à faire d'énormes sacrifices en sang et en argent pour l'ambition impériale du Kremlin en Ukraine. Et il y a des raisons systémiques à cela : La Russie ne dispose pas d'une base institutionnelle et matérielle appropriée pour se mobiliser rapidement.

Les 300 000 citoyens mobilisés déclarés d'ici la fin du mois d'octobre et les 120 000 nouveaux conscrits prévus devraient représenter 420 000 militaires supplémentaires d'ici la fin de 2022, alors que l'effectif maximal des forces armées de la FR reste de 1,013 million de personnes. Dans le même temps, le nombre réel de forces armées ne peut atteindre 100 % du maximum. La situation est normale lorsque 7 à 10 % des postes militaires ne sont pas pourvus. Par conséquent, si nous acceptons les chiffres déclarés des personnes mobilisées sur la foi, l'effectif actuel des forces armées de la FR ne dépasse guère 500 000 personnes. Dans le cas contraire, il est tout simplement impossible de l'augmenter des 420 000 prévus, avec un effectif de 1,013 million de personnes. Cela signifie que les chiffres russes concernant les pertes en tués, blessés, disparus et capturés, ainsi que les soldats retraités qui n'ont pas été remplacés, approchent le quart de million de personnes.

Les estimations des pertes des forces hétérogènes russes (pas seulement les forces armées de la FR) tuées, blessées et disparues provenant des militaires britanniques et des initiés russes dépassent aujourd'hui 90 mille personnes. Si l'on tient compte du départ de l'armée de dizaines de milliers de personnes (l'ordre des chiffres est conjectural), il est impossible d'atteindre un quart de million. Même si l'on part des données ukrainiennes, selon lesquelles le nombre de personnes uniquement tuées et mortes de blessures dépassait 65 mille personnes ⸺ la réduction des forces armées de 250 mille personnes échoue également. Cela signifie que le nombre minimum possible des forces armées russes aujourd'hui se situe dans une fourchette de 600 à 630 mille personnes. Par conséquent, les 300 000 mobilisés déclarés d'ici début novembre et les 120 000 appelés prévus en novembre-décembre signifient que l'effectif maximal des Forces armées de la FR a été dépassé. Et cela, une fois de plus, est impossible tant sur le plan juridique que pratique.

Il n'est possible de lever cette contradiction que si l'on examine attentivement les caractéristiques de la "mobilisation partielle" russe.

Tout d'abord, elle a privé les soldats, les sergents, les lieutenants et les officiers de la possibilité, à leur gré (ou dans le cadre de l'expiration du contrat), de démissionner de l'armée et d'autres structures de pouvoir où les employés ont le statut de personnel militaire. Or, leurs contrats ont été prolongés indéfiniment. Cela s'applique également à ceux qui ont un enseignement secondaire spécialisé ou supérieur et qui ont conclu un contrat standard de deux ans à l'automne 2020 en échange du service de conscription. Si l'on considère que 69 à 74 % des recrues ont suivi une telle formation ces dernières années et que certaines d'entre elles choisissent le service sous contrat, on peut supposer avec un haut degré de certitude que sur les 128 000 recrues de l'automne 2020, il y a de 30 000 à 50 000 personnes de ce type. Même si, bien sûr, toutes ne finiront pas à la guerre.

Il convient ici de tenir compte du fait que chaque année, en Russie, au moins 10 000 officiers sont renvoyés des forces armées. C'est à peu près le même nombre que les diplômés des écoles et instituts militaires. Environ 100 à 150 000 soldats sous contrat sont déclassés, ainsi que des sergents et des enseignes. Il est clair qu'une grande partie d'entre eux ont démissionné avant septembre 2022, mais il est probable que beaucoup sont maintenant contraints de revenir.

Deuxièmement, de nombreux conscrits de l'automne 2021 qui n'ont pas signé de contrat, ni au moment de la conscription ni au cours de l'année écoulée, et qui doivent être transférés dans la réserve en octobre-décembre 2022, très probablement, restent aussi effectivement dans l'armée avec une pause pour un court séjour de vacances, ou même sans. Sur les 127,5 mille conscrits de 2021, environ 64 mille soldats ont été licenciés, mais la plupart d'entre eux entrent automatiquement dans la catégorie des mobilisés. En d'autres termes, au moins 100 000 "mobilisés" étaient déjà dans l'armée au moment du début de la mobilisation partielle. Il est vrai qu'on ne sait toujours pas combien de personnes issues de cette masse de militaires se sont ajoutées aux listes de pertes au cours des huit derniers mois de la guerre. Ici, même des estimations très spéculatives basées sur les données disponibles ne sont pas encore possibles.

Troisièmement, la mobilisation russe présente des limites techniques et organisationnelles. L'attention est généralement attirée sur la liquidation en 2009-2012 des unités réduites, des unités de cadres, qui devaient être déployées dans des régiments et des divisions à part entière au détriment des citoyens mobilisés. Mais il y a là un autre problème : les unités d'encadrement existantes ne sont pas adaptées à l'accueil d'une masse importante de personnes. L'armée russe n'imite que symboliquement l'armée soviétique, mais elle n'en est plus une depuis longtemps.

Les conscriptions d'automne et de printemps de toutes ces dernières années étaient de l'ordre de 130 000 personnes, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Cela signifie que nettement moins de 100 000 personnes sont passées par l'infrastructure de formation des forces terrestres (c'est là que vont la plupart des mobilisés) tous les six mois, puisque les conscrits étaient généralement répartis entre tous les types et toutes les branches de l'armée. C'est pourquoi, aujourd'hui, les citoyens mobilisés sont souvent placés dans des locaux inadaptés, ou simplement dans des camps de campagne sur les terrains d'entraînement. Le gouvernement russe admet ouvertement ce fait, en indiquant que le travail avec les mobilisés est effectué dans six centres de formation et 80 terrains de formation. Dans ce contexte, il y a des problèmes de discipline, qui indiquent, entre autres, une pénurie aiguë d'officiers subalternes.

Ainsi, depuis le début de la mobilisation jusqu'à la mi-octobre 2022, la Russie n'a guère pu mobiliser plus de 100-120 mille personnes. Cela est également étayé par le fait que dans la région de Moscou, avant la fin de la mobilisation (peut-être temporaire), 5 700 personnes ont été recrutées. Ce chiffre est conforme aux taux de recrutement antérieurs dans la région. Et si nous partons de la proportion de la population et extrapolons conditionnellement ce chiffre à l'ensemble du pays, nous obtiendrons également une fourchette de 100 à 120 000.

Par conséquent, l'étude de Mediazona, qui estime le nombre de personnes mobilisées à près de 500 000, doit être reconnue comme méthodologiquement incorrecte. Premièrement, elle est basée sur des prémisses démographiques et socio-psychologiques incorrectes. Ainsi, en prenant l'information sur 31 mille mariés mobilisés, les auteurs, pour une raison quelconque, l'associent seulement à un groupe d'hommes qui sont "dans une union conjugale non enregistrée" (1,8 million de personnes), et non à tous les hommes qui ne sont pas officiellement mariés (18, 7 millions). Deuxièmement, pour une telle masse de personnes mobilisées à la fois, l'armée russe ne dispose ni de stocks, ni d'équipements, ni d'infrastructures, ni de personnel de commandement.

Il convient également de rappeler que les convocations sont envoyées bien plus souvent que ce que les autorités peuvent mobiliser en conséquence. La même chose se produit lors des campagnes de conscription. Or, dans les conditions actuelles, le principal critère de mobilisation est le simple fait d'entrer en contact avec une personne. Par conséquent, les personnes qui peuvent être atteintes par les autorités sont souvent mobilisées, et celles qui connaissent mal leurs droits, ne sont pas prêtes à les défendre et sont plus facilement soumises à la manipulation et à la pression.

De manière générale, il s'avère que la mobilisation actuelle ne résout pas le problème de l'augmentation des effectifs de l'armée russe. Le Kremlin tente de compenser au moins partiellement les pertes, de rapprocher les effectifs des indicateurs à la veille de l'invasion, et en même temps, grâce à des contrats à durée indéterminée, d'empêcher la dissolution du reste des soldats, sergents et officiers formés.

Conclusion : La tactique de Chiang Kai-shek ou le plongeon dans une guerre asymétrique ?

Dans le même temps, la mobilisation reste toujours indéfinie, puisque personne n'a annulé le décret. Il est presque inévitable que, dans le contexte de la guerre en cours, de nouvelles tentatives de recrutement et de conscription soient faites, surtout après la fin de la campagne de conscription, qui ne promet pas d'être sans heurts.

Dans le même temps, l'envoi rapide au front de citoyens mobilisés mal formés, mal approvisionnés et mal motivés, résolvant partiellement le problème du "bouchage des trous", est une perspective peu réjouissante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes de Chiang Kai-shek en Chine ont été placées devant l'avancée des troupes japonaises sous la forme d'une masse de personnes mal entraînées et peu motivées. Dépensées en batailles, elles ont ralenti l'avancée des Japonais. La Russie semble mettre en œuvre quelque chose de similaire dans la guerre contre l'Ukraine. Bien sûr, les conséquences d'une telle approche pour les mobilisés eux-mêmes et pour le moral et l'état psychologique de la société russe seront probablement fatales.

Dans un contexte où la Russie manque d'armes et d'une armée professionnelle, les mobilisés deviennent une monnaie d'échange. Par exemple, avec leur aide, le Kremlin peut tenter une offensive depuis le territoire de la Biélorussie à la fin de l'automne ou en hiver dans le seul but de forcer Kiev à négocier afin d'obtenir un répit dans la guerre et/ou de reconnaître à la Russie au moins une partie des territoires occupés.

En outre, face à la pénurie de personnel de commandement subalterne et intermédiaire et au climat politique et économique général négatif dans le pays, les citoyens mobilisés ont du mal à se transformer en troupes régulières. L'armée russe court le risque de devenir une force militaire irrégulière qui existera d'une vague de mobilisation à l'autre et qui, sur le champ de bataille, ne sera pas très différente des mercenaires, des troupes de la Garde russe, des détachements tchétchènes et d'autres formations. Toutefois, au moins jusqu'à la nouvelle année, l'armée russe "digérera" et enverra sur le champ de bataille des portions des mobilisés actuels, ainsi que des conscrits du printemps et de l'automne 2022, qui ont réussi à conclure un contrat et/ou à suivre une formation de quatre mois avant de participer aux hostilités. Et si la guerre ne prend pas fin dans les prochains mois, ou si son intensité ne diminue pas significativement, alors les prochaines vagues de mobilisation sont inévitables. Mais chaque nouvelle vague sera pire et moins importante que la précédente.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI