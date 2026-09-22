ATLANTI-CULTURE
22 septembre 2026
"Ubu roi" au Théâtre de Paris : beaucoup de bruit pour rien ?
De : Alfred Jarry Mise en scène : Daniel Benoin Avec : André Marcon, Mélanie Page, Astrid Bas, Maxime Bouteraon, Paul Charieras, Emmanuel Depoix, Benjamin Migneco, Julien Nacache, Olivier Sitruk Théâtre de Paris 15 rue Blanche 75009 Paris 01 48 74 25 37
4 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).