CASSANDRE OU ORACLE DELPHIQUE ?

5 décembre 2025

Trump sonne l’alarme : « l’Europe sera méconnaissable dans 20 ans ou moins »

Dans un document diffusé le 5 décembre 2025, l’administration américaine affirme que l’Europe court un risque d’« effacement civilisationnel » si elle ne freine pas l’immigration de masse, relance ses valeurs culturelles et repense sa gouvernance — un avertissement sec qui secoue la diplomatie transatlantique.