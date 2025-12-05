Donald Trump. (Image d'illustration)
CASSANDRE OU ORACLE DELPHIQUE ?
5 décembre 2025
Trump sonne l’alarme : « l’Europe sera méconnaissable dans 20 ans ou moins »
Dans un document diffusé le 5 décembre 2025, l’administration américaine affirme que l’Europe court un risque d’« effacement civilisationnel » si elle ne freine pas l’immigration de masse, relance ses valeurs culturelles et repense sa gouvernance — un avertissement sec qui secoue la diplomatie transatlantique.
