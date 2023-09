Trop de café, c’est à partir de combien de tasses par jour ?

Un rayon de café dans un supermarché de Marseille.

Le café est devenu pour beaucoup de Français, non seulement l'ami du petit déjeuner mais aussi celui du reste de la journée. Or, une surconsommation de caféine peut avoir des effets délétères sur le sommeil.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : Le café s’est imposé, à bien des égards, comme l’une des boissons du quotidien. Nombreux sont ceux qui en boivent tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Dans quelle mesure cela peut-il présenter des problèmes pour la santé des (sur) consommateurs de café ? Quels sont les risques exacts ?

Béatrice de Reynal : Le café, comme le thé, sont appréciés depuis des siècles pour leurs propriétés stimulantes : que ce soit la caféine ou la théine, les infusions, décoctions (type café turque) ou les lixiviations (type expresso) représentent des taux de caféine d’environ 80 à 100 mg. A ces doses, la stimulation concerne toutes les fonctions physiologiques et reste « douce ». Mais souvent, au travail, ces boissons chaudes aident à la réflexion, la concentration, et sont attractives pour constituer autour de soi une ambiance favorable. Aussi sommes-nous attirés par une consommation multiple. Or, la caféine en s’accumulant, a des effets stimulants sur le cœur et peut provoquer des palpitations, des sensations peu confortables comme si on avait couru 100 m.

Pour une personne fragile ou souffrant du rythme cardiaque, ce peut être dangereux. Il en est de même du thé, mais à moindre effet.

Aussi faut-il limiter sa consommation de café à 2 ou 3 tasses par jour.

Comment savoir à partir de quel moment on boit trop de café ? Quels sont les symptômes qu’il faut guetter ?

Sachez que la caféine est aussi présente dans les colas, certains sodas bien connus, qui ont ajouté de la caféine à leur eau pétillante sucrée… aussi vous faudra-t-il additionner toutes ces doses. Elles sont réputées pour empêcher l’endormissement et aider à passer une nuit blanche. Une chose est certaine, la caféine peut ne pas vous gêner pour dormir si vous êtes fatigué, mais vous empêchera de vous réendormir en cas de réveil nocturne. Prenez donc soin d’additionner toutes ces quantités.

Le café présente aussi des avantages pour la santé. Quels sont-ils ? Comment équilibrer sa consommation ?

Le café est une boisson très appréciée autour du monde, notamment dans son bassin de naissance, le moyen Orient. On dit qu’un berger l’avait goûté par curiosité et n’a pas dormi de la nuit, ce qui pouvait parfois lui servir en cas de surveillance de troupeaux. C’est une jolie légende.

Une chose est certaine, le café contient beaucoup de polyphénols, comme le vin et le cacao, qui procurent des propriétés antioxydantes protectrices des tissus. Donc un bon effet positif.

D’autres boissons comme le chocolat, contiennent aussi des substances excitantes : d’aucuns ont estimé qu’elles aidaient à calmer la faim. C’est aussi pour cette raison que certains d’entre nous surconsomment du café. Et là, ce n’est pas du tout une bonne idée !

Enfin, toutes ces boissons ternissent les dents par leurs tanins : preuve que chaque aliment a des avantages et des inconvénients, et que le salut est dans la variété !

