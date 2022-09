Très chers amis : quand Joe Biden & Justin Trudeau claquent la porte d’une augmentation de leur production de gaz et d’électricité pour soulager l’Europe

Joe Biden et Justin Trudeau sont-ils des alliés moins fiables que ce que l'Europe pouvait espérer face à la crise énergétique et aux menaces russes ?

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Aujourd’hui il est consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : Joe Biden comme Justin Trudeau avaient l’air déterminé, au début de l’invasion de l’Ukraine, à accroître leur production de pétrole et de gaz pour aider les Européens. Après six mois de guerre, les promesses étaient-elles en l’air ?

Gérald Olivier : Les Etats-Unis comme le Canada ont un agenda énergétique et celui-ci n’a pas été bouleversé par la crise ukrainienne. Il semble aujourd’hui qu’il n’y aura pas de pénurie énergétique catastrophique cet hiver en Europe. Lorsque la guerre a éclaté, l’Europe, les Etats-Unis et le Canada ont décidé de prendre des sanctions contre la Russie. L’économie russe s’appuyant sur les exportations de gaz et de pétrole, c’est sur cette branche qu’il fallait agir. En réponse, la Russie a suspendu elle-même une partie de ses livraisons. Or l’Europe était très dépendante du gaz russe. L’Allemagne en particulier, en raison de la politique de Schröder puis de Merkel, s’est rendue de manière irréaliste dépendante du gaz russe et en paie aujourd’hui le prix. L’inquiétude est très vite montée à la suite des coupures du gaz russe. Mais la guerre est arrivée en février, l’hiver était encore loin. Cela laissait le temps de se retourner, de développer des capacités de stockage, de rallumer des centrales, etc. Cela rend peu probable un scénario catastrophe cet hiver. A partir de là, les pays alliés de l’Europe ont estimé que si l’Europe n’avait pas tant besoin que cela de leur aide, ils n’avaient pas de raison de bousculer leur propre agenda. Au Canada, et encore plus aux Etats-Unis, où les mid-terms arrivent en fin d’année, l’administration est otage de l’aile écologiste, environnementaliste du parti démocrate. Depuis l’élection de Joe Biden on impose une transition énergétique irréaliste et catastrophique mais soutenue par les électeurs qui permettent au parti de garder la tête hors de l’eau. En ce sens, Joe Biden a estimé préférable de satisfaire ses électeurs que d’aider l’Europe, ce dont personne aux Etats-Unis ne les aurait remerciés.

Joe Biden et Justin Trudeau sont-ils des alliés moins fiables que ce qu’on pouvait penser ?

Même si c’est surtout la situation internationale qui le justifie moins, il n’en reste pas moins que d’une certaine manière oui. Quand Emmanuel Macron reprend l’expression « nous sommes en guerre » pour la crise énergétique, il utilise une expression que la situation internationale ne justifie aucunement. Les Etats-Unis ne sont pas en guerre et nous non plus ? Maintenant quels sont les engagements des uns et des autres ? Quand Donald Trump est devenu président, il a dit que l’OTAN appartenait au passé, que les européens ne payaient pas leur facture et qu’il n’y avait aucune raison que les Etats-Unis paient à leur place, ce qui a fait très peur aux européens. Donald Trump a parlé très fort pour être entendu et cela a marché. Donc les Etats-Unis continuent de protéger militairement l’Europe. Mais aucun accord ne prévoit une protection énergétique des Etats-Unis. Les Etats-Unis peuvent vendre de l’énergie, mais ils agissent en fonction de leurs intérêts. Et il est évident aujourd’hui que l’intérêt électoral de Joe Biden de faire plaisir aux environnementalistes est bien plus important que de faire plaisir à l’Europe. Il y a des élections dans deux mois et puisque le bilan de Biden sur l’inflation, sur la dette, sur l’immigration, etc. est mauvais, il doit compter sur toutes les voix qu’il peut mobiliser. Biden essaie de sauver ce qu’il peut : le vote des écologistes, des classes moyennes urbaines, etc. Puisqu’il est dans le cadre d’un plan qui vise à abandonner les énergies fossiles, il n’est pas question d’augmenter la production pour satisfaire l’Europe. Justin Trudeau a pris le prétexte géographique et technologique pour justifier cela. En effet, il n’y a pas actuellement en place les infrastructures pour que le Canada vienne demain approvisionner l’Europe. Il faudrait soit des tuyaux soit des usines pour liquéfier le gaz. Biden lui, n’a pas donné de prétexte technique, il s’en tient à sa politique énergétique : le gel des explorations et la production de pétrole. La production de pétrole est en baisse en 2021 par rapport à 2020 (alors même que c’était une année de Covid avec une économie arrêtée). Quand on voit que Biden est prêt à priver sa propre population d’une énergie dont ils disposent, il n’a aucune raison d’en faire profiter l’Europe.

On se souvient que Donald Trump avait, à l’ONU, souligné la dépendance allemande au gaz russe. Cela avait été à l’époque comme pratiquement une « fake news ». Avait-il raison avant les autres ?

Donald Trump voyait les choses pour ce qu’elles sont. Les Européens et notamment les Allemands ont voulu croire à un monde de bisounours. Ils ont cru qu’en achetant aux Russes, ils seraient tranquilles et pourraient fermer leurs centrales à charbon et leurs centrales nucléaires pour ne pas polluer ou faire courir de risques à leur population. C’était une logique Not in my backyard et les Allemands sont tombés dans ce piège stratégique. Donald Trump est un réaliste, il s’est contenté de mettre en avant la réalité du rapport de force. Il n’a pas été dit que c’était une fakenews, mais que Trump était un homme d’une autre époque. Les Européens pensaient que l’on avait dépassé le stade où les rapports entre les pays sont des rapports de force. A l’époque, l’Allemagne riait. Aujourd’hui, elle paie sa naïveté. Mais si l’Europe arrive à redéployer son mix énergétique et abandonner l’idée que le tout renouvelable est un leurre, elle pourrait tirer des bénéfices de cette guerre.