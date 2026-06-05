ATLANTI-CULTURE

5 juin 2026

"Transformer le sang en or. Comment Wall Street a fait du cancer un business"

Une enquête approfondie sur une révolution médicale et un jackpot financier De : Nathan Vardi Les Arènes Traduit de l'américain par Pierre Kaldy Parution en février 2026 pour l'édition Française 313 pages 23, 5 €