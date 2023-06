Transformer la rue de la Chapelle en Champs-Elysées…

Porte de la Chapelle.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le quartier de la Chapelle a une exécrable réputation. Il est gangréné par la violence et par le shit. Il s’enorgueillit d’avoir le plus grand nombre de points de deal de la capitale.

La maire de Paris en est consciente et elle veut que ça change. Pour cela elle a débloqué la somme énorme de 500 millions d’euros. On démolira, on rebâtira, on nettoiera. Ainsi, selon son adjoint chargé de l’urbanisme, la rue de la Chapelle deviendra “les Champs-Elysées”.

Un projet pharaonique qui, selon Anne Hidalgo, fera de la Porte de la Chapelle “la plus belle entrée de Paris”. Rien que ça ? Et il faut que tout soit prêt pour les JO de 2024 ! Nous avons une solution plus simple et moins coûteuse. Déloger les habitants de la rue de la Chapelle et les installer à Neuilly, Auteuil ou Passy. A l’inverse on prendra les habitants de ces beaux quartiers et on les installera rue de la Chapelle “devenue les Champs-Elysées”. Notre projet n’est évidemment pas très sérieux. Mais quand on est chez les fous…

