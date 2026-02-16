CULTE
16 février 2026
The West Wing, cette série qui plaisait à tous il y a 20 ans mais désormais tombée dans le fossé de la polarisation aiguë des goûts
Lorsque la série culte du début des années 2000, « The West Wing : À la Maison-Blanche », est revenue sur Netflix en décembre 2025, elle a suscité des débats sur l'impact que ce drame politique idéaliste aurait sur le second mandat de Donald Trump.
Nick Marx est professeur d'études cinématographiques et médiatiques au département des sciences de la communication de l'université d'État du Colorado.
Karrin Vasby Anderson est professeure d'études de la communication à l'Université d'État du Colorado, où elle enseigne des cours de rhétorique, de communication politique et de genre et communication.
