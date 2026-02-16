CULTE

16 février 2026

The West Wing, cette série qui plaisait à tous il y a 20 ans mais désormais tombée dans le fossé de la polarisation aiguë des goûts

Lorsque la série culte du début des années 2000, « The West Wing : À la Maison-Blanche », est revenue sur Netflix en décembre 2025, elle a suscité des débats sur l'impact que ce drame politique idéaliste aurait sur le second mandat de Donald Trump.