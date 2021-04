Terrorisme : « ma main ne tremble pas », déclara Gérald Darmanin. Et avec sa main qui ne tremble pas, il alla préparer une nouvelle loi…

Gérald Darmanin s'exprime à l'Assemblée nationale.

Les lois ne s’usent que si l’on s’en sert. Il y en a de nombreuses. Elles donnent à la France un arsenal juridique largement suffisant pour combattre le terrorisme. Mais on ne s’en sert pas et on ne les applique pas.

Peu importe aux yeux des hommes en bermuda qui nous gouvernent. Ils en font sans cesse de nouvelles. Et celles-ci s’amoncellent comme un tas de feuilles mortes. Cette boulimie législative s’accompagne de déclarations viriles et martiales qui finissent par former une mare stagnante. Les hommes en bermuda bombent le torse et proclament « ma main ne tremble pas », « plus jamais ça », « nous sommes déterminés à combattre sans relâche le terrorisme islamique ».

Et aussitôt ils font une loi comme après l’assassinat de la policière de Rambouillet. Et ils annoncent qu’ils vont en faire une spéciale Sarah Halimi. Les futurs irresponsables n’ont qu’à bien se tenir... Le bon peuple écoute et regarde. Il n’est pas idiot et comprend fort bien qu’il ne s’agit là que de postures. Les Français ne sont pas si bêtes que le croient Macron, Castex et Darmanin.

Ils sont de plus en plus nombreux à penser que immigration = délinquance = trafic de drogue = islamisme = terrorisme. Valérie Pécresse qui sait ce qui se passe en Ile-de-France ne dit pas autre chose même si c’est de façon plus enrobée.

Nous savons fort bien qu’il n y a pas de solutions miracles contre le terrorisme. On ne va pas mettre un bracelet électronique à tous les Tchétchènes résidant chez nous au prétexte que l’un des leurs a décapité Samuel Paty. Pas plus qu’on ne va installer des barbelés avec des miradors autour du 93, de Trappes, du Mirail et de Roubaix.

Ce n’est ni réalisable, ni souhaitable mais une exigence de vérité s’impose. Rien n’est pire que le déni de réalité. Si nos gouvernants avaient plus de courage que d’aptitudes théâtrales, ils diraient que la guerre contre le terrorisme sera longue, difficile et qu’il y aura, hélas, encore des morts… En 1940, Churchill avait promis aux Anglais « du sang et des larmes ». Il a fini par gagner la guerre…

Ps : Laurent Nuñez Sort du lot des hommes en bermuda. Il a déclaré que depuis 2015 « 4/5 ème des auteurs des attentats étaient français ». Des Paul, Pierre, Jacques, Robert ? Renseignements pris, les prénoms sont autres.