MILLE MILLIARDS DE DECEPTION
14 novembre 2026
Tempête sur Nvidia, crise de confiance sur les marchés : la semaine infernale de l'industrie de l’IA
Le Nasdaq a plongé avant de se reprendre, un scandale a frappé Nvidia et les élections américaines ont donné plus de poids aux partisans d’un encadrement de l’IA. C’est dans ce climat qu’Anthropic vise jusqu’à 1 400 milliards de dollars pour son entrée en Bourse, soit 600 milliards de moins que ce qu’espéraient certains investisseurs. L’économiste Julien Pillot revient sur l’accueil de l’opération, les investissements croisés entre géants du secteur, le durcissement du financement et les signaux qui pourraient transformer une correction boursière en crise plus large.
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Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau