ABERRATION ECONOMIQUE
18 novembre 2025
Taxe Zucman : la France de 2025 n’est pas l’Amérique des années 1970
Alors que la France débat avec passion d’une taxation de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, l’exemple avancé par Gabriel Zucman — la naissance de Microsoft sous des taux d’imposition américains très élevés — illustre à quel point la comparaison historique peut être trompeuse.
Tristan Audras est chercheur associé à l’Institut Thomas More
Tristan Audras est chercheur associé à l’Institut Thomas More