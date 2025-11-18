POLITIQUE
L'économiste français Gabriel Zucman donne une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, le 1er juin 2021 à Bruxelles.

© FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP

ABERRATION ECONOMIQUE

18 novembre 2025

Taxe Zucman : la France de 2025 n’est pas l’Amérique des années 1970

Alors que la France débat avec passion d’une taxation de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, l’exemple avancé par Gabriel Zucman — la naissance de Microsoft sous des taux d’imposition américains très élevés — illustre à quel point la comparaison historique peut être trompeuse.

Tristan Audras

Tristan Audras

Tristan Audras est chercheur associé à l’Institut Thomas More

