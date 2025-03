David Rigoulet-Roze est chercheur à l’Institut français d’analyse stratégique (IFAS), chercheur associé à l’IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et plus particulièrement la péninsule arabique. Docteur en Sciences politiques, David Rigoulet-Roze est enseignant et chercheur, rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques (L’Harmattan).