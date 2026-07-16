ACCELERATION
16 juillet 2026
« Super mardi de l’élargissement » : le Conseil de l’UE ouvre de nouveaux chapitres d’adhésion pour l’Ukraine, la Moldavie, l’Albanie et le Monténégro
Le 14 juillet, les ministres des Affaires européennes réunis au sein du Conseil de l'UE ont approuvé de nouveaux chapitres de négociation d'adhésion — appelés « blocs » (ou *clusters*) — pour quatre pays candidats (l'Ukraine, la Moldavie, l'Albanie et le Monténégro). Bruxelles a qualifié cette journée de « Super mardi » du processus d'élargissement de l'UE.
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Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.
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