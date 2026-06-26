Suicides et détresse psychologique : la psychiatrie, l’autre l’urgence de santé publique déclenchée par la canicule

Viviane Kovess-Masfety est psychiatre et épidémiologiste. Elle a fait ses études de médecine en France et complété sa formation à l’université McGill (Canada) où elle est professeure associée puis de retour en France obtenu un doctorat en sciences et une HDR. Elle a créé et dirigé une unité de recherche (EA 4069 « Épidémiologie , Évaluation et politiques de santé ») à l’Université Paris Descartes ainsi que la Fondation d’Entreprise de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) pour la santé publique.