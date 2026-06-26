SANTE MENTALE
26 juin 2026
Suicides et détresse psychologique : la psychiatrie, l’autre l’urgence de santé publique déclenchée par la canicule
Alors que la hausse des températures perturbe gravement le système nerveux et met directement en danger la vie des malades psychiatriques, la prévention actuelle ignore encore largement ces populations particulièrement vulnérables.
7 min de lecture
MOTS-CLESsuicide , détresse psychologique , santé mentale , Psychiatrie , canicule , politique publique
THEMATIQUESSanté
Viviane Kovess-Masfety est psychiatre et épidémiologiste. Elle a fait ses études de médecine en France et complété sa formation à l’université McGill (Canada) où elle est professeure associée puis de retour en France obtenu un doctorat en sciences et une HDR. Elle a créé et dirigé une unité de recherche (EA 4069 « Épidémiologie , Évaluation et politiques de santé ») à l’Université Paris Descartes ainsi que la Fondation d’Entreprise de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) pour la santé publique.
Populaires
Viviane Kovess-Masfety est psychiatre et épidémiologiste. Elle a fait ses études de médecine en France et complété sa formation à l’université McGill (Canada) où elle est professeure associée puis de retour en France obtenu un doctorat en sciences et une HDR. Elle a créé et dirigé une unité de recherche (EA 4069 « Épidémiologie , Évaluation et politiques de santé ») à l’Université Paris Descartes ainsi que la Fondation d’Entreprise de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) pour la santé publique.