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Un patient est assis sur une chaise dans une cour de l'hôpital psychiatrique "EPS de Ville Evrard, Centre psychiatrique du Bois de Bondy", le 7 mai 2020.
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SANTE MENTALE

26 juin 2026

Suicides et détresse psychologique : la psychiatrie, l’autre l’urgence de santé publique déclenchée par la canicule

Alors que la hausse des températures perturbe gravement le système nerveux et met directement en danger la vie des malades psychiatriques, la prévention actuelle ignore encore largement ces populations particulièrement vulnérables.

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MOTS-CLES

suicide , détresse psychologique , santé mentale , Psychiatrie , canicule , politique publique

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Viviane Kovess-Masfety

Viviane Kovess-Masfety est psychiatre et épidémiologiste. Elle a fait ses études de médecine en France et complété sa formation à l’université McGill (Canada) où elle est professeure associée puis de retour en France obtenu un doctorat en sciences et une HDR. Elle a créé et dirigé une unité de recherche (EA 4069 « Épidémiologie , Évaluation et politiques de santé ») à l’Université Paris Descartes ainsi que la Fondation d’Entreprise de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) pour la santé publique.