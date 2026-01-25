©
La cofondatrice et directrice artistique espagnole de l'agence The Clueless, travaille sur ordinateur, au siège de l'agence à Barcelone, sur des images générées par intelligence artificielle.
CONTENUS UNIFORMES
25 janvier 2026
La stagnation culturelle induite par l'IA n'est plus une spéculation : elle est déjà une réalité
L’intelligence artificielle générative, capable de créer des images et du texte à partir de données existantes, montre déjà des signes de stagnation culturelle. Une étude récente révèle que, lorsqu’elle fonctionne de manière autonome, l’IA converge vers des contenus uniformes et prévisibles, appauvrissant la diversité créative et transformant le familier en norme.
Ahmed Elgammal est professeur d'informatique et directeur du laboratoire Art et IA à l'Université Rutgers.
