CONTENUS UNIFORMES

25 janvier 2026

La stagnation culturelle induite par l'IA n'est plus une spéculation : elle est déjà une réalité

L’intelligence artificielle générative, capable de créer des images et du texte à partir de données existantes, montre déjà des signes de stagnation culturelle. Une étude récente révèle que, lorsqu’elle fonctionne de manière autonome, l’IA converge vers des contenus uniformes et prévisibles, appauvrissant la diversité créative et transformant le familier en norme.