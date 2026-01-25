POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La cofondatrice et directrice artistique espagnole de l'agence The Clueless, travaille sur ordinateur, au siège de l'agence à Barcelone, sur des images générées par intelligence artificielle.

©

La cofondatrice et directrice artistique espagnole de l'agence The Clueless, travaille sur ordinateur, au siège de l'agence à Barcelone, sur des images générées par intelligence artificielle.

CONTENUS UNIFORMES

25 janvier 2026

La stagnation culturelle induite par l'IA n'est plus une spéculation : elle est déjà une réalité

L’intelligence artificielle générative, capable de créer des images et du texte à partir de données existantes, montre déjà des signes de stagnation culturelle. Une étude récente révèle que, lorsqu’elle fonctionne de manière autonome, l’IA converge vers des contenus uniformes et prévisibles, appauvrissant la diversité créative et transformant le familier en norme.

Photo of Ahmed Elgammal
Ahmed Elgammal Go to Ahmed Elgammal page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Ahmed Elgammal image
Ahmed Elgammal

Ahmed Elgammal est professeur d'informatique et directeur du laboratoire Art et IA à l'Université Rutgers.

Populaires

1Au moins aussi inquiétant que la perspective d’un conflit ouvert avec les Etats-Unis, la soumission tranquille du Canada et de certains Européens à la Chine
2Cathy Karsenty : « Une vie entière à ne pas se parler, ça laisse des traces »
3Désinvestie, déresponsabilisée, déprimée… et si la clé de compréhension de la génération Z n’était pas du tout ce qu’en pensent les boomers
4Le nucléaire, c’est de la bombe : champion de l’éolien, le Danemark rouvre la porte à l’atome
5Jordan Bardella entre princesse italienne et amis milliardaires : un savant marketing électoral
6Retour d’OQTF vers l’Algérie : voilà pourquoi la porte ouverte par Alger n’est qu’un mirage
7Hollande, Lecornu : la primaire sauvage qui se dessine pour 2027 ?