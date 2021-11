Souhait d’alliance LR, RN, Zemmour : le sondage exclusif qui pourrait ébranler la droite

Selon un sondage OpinionWay pour Atlantico sur le regard des électeurs de droite sur des gouvernements LR-extrême droite après l'élection présidentielle, les stratégies d'alliance et les positionnements des électeurs se dessinent.

- A) Le souhait de participation du Rassemblement National au gouvernement en cas de victoire des Républicains lors de l’élection présidentielle

Xavier Dupuy : L'électorat du Rassemblement National est très unitaire, car 89% souhaitent la participation de membres du parti au gouvernement en cas de victoire LR. A l'inverse, l'électorat républicain est plus partagé, avec 46% qui souhaiteraient cette participation. Cela n'est pas nouveau, il y a eu d'autres sondages montrant que cet électorat est très partagé entre le souhait et le refus d'une alliance. On le retrouve dans cette hypothèse : en cas de victoire des Républicains, une minorité de ses électeurs souhaiterait une inclusion du Rassemblement National au gouvernement.

- B) Et en cas de victoire de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, souhaitez-vous que Les Républicains participent au gouvernement de Marine Le Pen ?

Xavier Dupuy : En cas de victoire de Marine Le Pen, une majorité de l'électorat RN est favorable à une participation des Républicains au gouvernement, mais à un degré moindre. On sent que cet électorat, quel que soit le cas de figure, souhaite en fait participer à l'exécutif : que Marine Le Pen, Les Républicains ou Eric Zemmour l'emporte, ils veulent faire partie du gouvernement.

- C) Enfin en cas de victoire d’Eric Zemmour à l’élection présidentielle, souhaitez-vous que Les Républicains participent au gouvernement d’Eric Zemmour ?

Xavier Dupuy : Il est intéressant de noter qu'en cas de victoire d'Eric Zemmour, on sent une réticence plus forte dans l'électorat des Républicains à une participation à son gouvernement, alors que l'on aurait pu penser le contraire.

Bruno Jeanbart : Vous aviez fait un sondage avec l'Ifopen 2015, où on peut comparer la première question, celle de la participation du FN à l’époque à un gouvernement LR, qui était l'UMP. Ce que l’on voit c’est qu’on a à la fois du côté des sympathisants LR et FN une augmentation puisque à l’époque seulement 29% des sympathisants LR y étaient favorables, on est à 46% désormais. Il y a la même évolution du côté des sympathisants FN, qui étaient 61% à y être favorable à l’époque, contre plus de 80% désormais. On voit bien que cette idée d’union des droites progresse, probablement qu’il y a un phénomène dans l’électorat de droite qui s’interroge à la fois sur le sentiment que la droite est puissante électoralement mais en difficulté pour accéder au pouvoir et que l’union est un moyen de régler ce problème. Il y a principalement cette explication mais on peut aussi imaginer qu’avec la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen et l’affaiblissement des Républicains, qui ne sont plus dominants électoralement à droite, on va être plus ouvert à une union dans l’électorat LR. Mais il y aussi le sentiment d’une Marine Le Pen qui est moins extrémiste que ne pouvait l’être son père où elle dans ses premières années. Probablement que son recentrage sur les questions européennes joue aussi dans l’électorat LR.

Ce que vous dites sur LR en 2014/2015, qui était le principal opposant avec une alternance PS/UMP, leur position d’opposition parmi des oppositions et qui n’est pas encore au second tour, doit soulever des questions ?

Bruno Jeanbart : Il y a le sentiment aujourd’hui que dans la bataille politique nationale, et ce n’est pas le cas dans les élections locales, le parti Les Républicains n’est plus la première force de droite. Ce n’est donc plus la force naturelle pour s’imposer. Désormais en situation de faiblesse, ils sont plus ouverts à l’idée d’une union qu’ils ne l’étaient en 2015.

Que nous dit ce sondage sur l’état des rapports de force à droite ?

Bruno Jeanbart : Ce sondage nous dit que les électeurs ont acté la fin de la domination de la droite parlementaire et traditionnelle sur la droite radicale et le Rassemblement National. Cela fait donc évoluer les lignes, la question d’une alliance ne se pose plus dans les mêmes sphères.

Deuxièmement, quand on mesure un certain nombre d’indicateurs sur les valeurs, il y a très peu de valeurs sur lesquelles les deux électorats ont des opinions différentes. Les seuls écarts se situent sur la question de l’Union Européenne. Sur la question de l’immigration et de la sécurité, il y a très peu de différences entre les deux électorats et c’est une des raisons pour laquelle cette question de l'union n'est pas forcément taboue pour les électeurs. Il reste la question du sujet européen qui divise encore beaucoup, même si de ce point de vue le Rassemblement National et Marine Le Pen ont fait un pas vers la droite traditionnelle en abandonnant le Frexit et la sortie de l’euro.

Xavier Dupuy : Ma grille de lecture montre qu'au niveau de l'électorat Républicain, l'évolution est faible. Il y a toujours une moitié des électeurs qui est hostile à tout rapprochement. C'est une constante. Des sondages, il y a un an, un an et demi, donnaient les mêmes résultats. Ce qui est nouveau, c'est l'importance de l'électorat du Rassemblement National qui souhaite une participation au gouvernement en cas de victoire d'un président Républicain. On peut y voir deux choses. Soit le souhait d'alliances au sens politique, programmatique. Mais aussi peut-être – dans le cas d'une victoire de Marine Le Pen ou d'Eric Zemmour – que l'intégration de Républicains pourrait souligner une volonté d'intégrer à leur gouvernement des personnes plus expérimentées, avec une expérience du pouvoir, afin de crédibiliser le gouvernement. Il ne s'agit pas forcément d'un souhait d'avoir des membres LR en tant que tels ; peut-être que ces responsables LR incarnent ceux qui ont déjà gouverné, ceux qui connaissent le pouvoir.

Quelles conclusions politiques en tirer ?

Xavier Dupuy : On peut voir que le cordon sanitaire est un peu percé, car un électeur LR sur deux souhaite une participation du RN au gouvernement. Du côté du Rassemblement National, il est plus difficile de tirer des conclusions. Comme le parti, à l'instar des Républicains, est dans l'opposition au pouvoir en place, on peut aussi expliquer ce niveau élevé de souhait d'alliance par une volonté de se rassembler face à LREM. Si les LR avaient été au pouvoir, on aurait sûrement un degré moindre de souhaits d'alliances. Une majorité de l'électorat de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour sont sûrement plus enclins aujourd'hui à se reporter sur des candidats LR au second tour d'une élection que ce qui était le cas il y a dix ans. Cela peut venir soit du positionnement de LR, soit de sa stature de parti d'opposition. Et je pense que la deuxième variable est la plus importante.

LR n’envisage absolument pas d'alliances avec le RN ou Eric Zemmour. Est-ce que ces résultats devraient leur faire considérer la question ?

Xavier Dupuy : Je ne pense pas car je pense que c'est le politique qui doit donner le « la ». Si le politique se cale sur des sondages d'opinion, cela veut dire qu'il ne fait que la suivre. Or, c'est plutôt au politique d'indiquer à l'opinion la voie à suivre. Tout cela dépend évidemment de la vision que l'on a du rôle des responsables politiques, mais si on considère que le politique donne son point de vue et doit entraîner derrière-lui, c'est à lui de le faire.

Sur la question du refus des alliances, cela n'a pas encore porté ses fruits chez LR, mais c'est peut-être parce que les responsables du parti n'ont pas été suffisamment convaincants dans leur façon d'expliquer les choses. Une partie de l'électorat LR est favorable à une alliance car elle se dit que « si on additionne nous et eux, on battra les autres ». Il n'y a pas qu'une question idéologique, il y a une motivation purement électorale. Mais cette logique électorale peut ne pas se ressentir dans les urnes. Il y a eu des expériences dans le passé, au niveau local, de candidats qui faisaient ensemble 60% au premier tour et se sont retrouvés à 40% au second tour. Certains membres de l'électorat souhaitent une alliance car ils considèrent que les deux partis disent la même chose ; tandis que d'autres veulent une alliance stratégique pour simplement remporter le scrutin. C'est auprès de cette partie de l'électorat que les ténors LR doivent faire de la pédagogie pour expliquer qu'en politique, 1+1 ne fait jamais 2.

Faut-il parler de deux électorats distincts ou de trois, avec celui du Rassemblement National, des Républicains et d’Eric Zemmour ?

Bruno Jeanbart : Selon moi, il y a à ce jour encore deux électorats bien distincts. L’électorat de Zemmour est pour l’instant virtuel et n’existe que dans les sondages. Il faudra voir comment la question se concrétise pendant l’élection présidentielle. On est encore très loin du scrutin, nous sommes encore dans des intentions. On voit également que Eric Zemmour a progressé sur Marine Le Pen, mais pas seulement. Il est allé chercher un peu d’électorat chez Les Républicains et un peu d’électorat abstentionniste. L’essentiel de l’électorat qu’il a capté, c’était les électeurs tentés par Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou des petits candidats souverainistes. On est donc encore dans une logique de deux électorats et on pourra vraiment savoir s’il a capté un autre électorat à l’issue de la présidentielle.

Peut-on parler actuellement de fluidité de l’électorat de droite ? Est-il figé ou peut-il au contraire passer d’un candidat à un autre ?

Bruno Jeanbart : Il y a encore beaucoup de barrières. Il y a certes une petite forme de fluidité, mais elle n’est pas très marquée. On retrouve chez les seniors beaucoup de réticence au vote pour l’extrême droite et le Rassemblement National. Eric Zemmour en a capté un petit peu mais cela reste minime. L’électorat de droite classique et âgé est bien plus tenté par Emmanuel Macron que par la droite radicale, à cause de cette question de l’euro et de l’Europe mais aussi pour des barrières morales, avec notamment la poids du catholicisme qui reste un frein au vote pour l’extrême droite, cet électorat étant très marqué par ces valeurs. Je pense qu’il y a dans cet électorat encore beaucoup de barrières entre les deux droites, même si cela reste à surveiller. Il y a du pragmatisme chez les électeurs donc il faudra voir comment les rapports de force évoluent, à la fois pendant la campagne et à l’issue de la présidentielle.

Concernant les barrières que nous venons d’évoquer, le terme de « cordon sanitaire » autour du Rassemblement National a-t-il toujours autant de force lorsqu’on regarde les résultats des sondages ?

Bruno Jeanbart : On voit que le front républicain existe encore mais moins fortement que par le passé. Autrefois, ceux qui envisageaient une alliance entre les deux forces étaient minoritaires, mais on voit bien aujourd’hui que même au sein de la droite classique et chez Les Républicains, les électeurs sont très divisés. On ne peut à mon sens plus parler de cordon sanitaire même si une barrière existe toujours. De la même manière que le front républicain existe mais est moins marqué qu’avant, je dirais que le cordon sanitaire est beaucoup moins puissant qu’auparavant.

Vous parlez d’une dichotomie entre la base, les électeurs LR, et les dirigeants de LR et du RN. Ce sondage arrive dans un contexte ou la possibilité d’une union n’est jamais évoquée. Est-ce que les préoccupations des électeurs sont différentes de celles des États-Majors ?

Bruno Jeanbart : Je pense qu’elles sont clairement différentes. Mais il y a une question de fond. Pour les candidats, il n’y pas d’intérêt de parler d’union aujourd’hui. Ils sont dans une compétition qui est engagée. Le but de cette compétition est de terminer vainqueur. La logique d’union est donc à l’opposé de cette logique. Dans le fond, ce sujet ne peut arriver qu’à l'issue d’une élection et n’a pas de raison d’arriver actuellement. Ce débat pourra éventuellement exister dans l’entre deux tours de la présidentielle, quand on saura qui sera le leader entre Les Républicains, Eric Zemmour et le Rassemblement National. On peut alors imaginer que Marine Le Pen appelle les Républicains à la rejoindre et à faire partie de son gouvernement si elle l’emporte, et inversement. Tant que la compétition pour arriver au second tour est en cours, il est évident que les dirigeants et les candidats ne vont pas rentrer dans cette logique. L’électorat, lui, raisonne différemment et ne se positionne pas par rapport à ça.

Nous sommes pourtant dans un contexte où Emmanuel Macron est donné grand favori, où Les Républicains ne sont pas au second tour et où Marine Le Pen est en grande difficulté. Est-ce que cette union aurait un sens avant les élections ?

Bruno Jeanbart : Avant un premier tour, le piège pour un candidat serait de rentrer dans une logique partisane et de se positionner avant un duel pour anticiper un résultat. Mais si un candidat rentre dans cette logique, cela reviendrait à acter le fait qu’il ne va pas se qualifier, il faut donc éviter la question. Il y a aussi une dimension importante, c’est que dans une partie de l’électorat, il faut savoir qui va l’emporter dans une situation ou Macron affronterait un de ces trois candidats, entre le rejet de Macron et le rejet du candidat que je ne soutiens pas. Si je suis un électeur des Républicains, on va arbitrer entre le rejet de Macron et celui de Le Pen. Ce qu’on voit dans nos enquêtes, notamment pour la Fondapol, c’est que ce qui l’emporte c’est le rejet de Le Pen. Il n’y a pas un rejet suffisant à l’heure actuelle d’Emmanuel Macron à droite, pour voir un basculement encore plus fort de cet électorat. On verra dans six mois au moment du scrutin si c’est le cas ou pas mais c’est un enjeu important.

Vous parliez d’un rejet de Marine Le Pen. Quand on voit les sondages et la perception du fait qu’il y ait moins d’électeurs de droite prêts à dire oui à une alliance avec Eric Zemmour, est-ce que l’argument qui disait que Marine Le Pen ne pouvait pas faire le rassemblement tient toujours face à Eric Zemmour ?

Bruno Jeanbart : Je pense que cet argument ne tient pas forcément. On voit bien que plus on avance avec l’irruption d'Eric Zemmour sur le champ politique et plus on se rend compte qu’un des paradoxes de cette campagne est que l’un des arguments qui explique sa progression par rapport à Marine Le Pen est de dire qu’elle ne peut pas gagner. Mais une de ses lacunes est qu’il a encore moins de chances de gagner, face à Emmanuel Macron notamment. On voit bien dans cette enquête qu’il a moins de chances de faire le rassemblement qu’elle alors qu’une des raisons de son émergence c’est justement cette idée de sortir de l’impasse que représente Marine Le Pen, ce qui empêche le rassemblement des deux électorats de droite. Il y a donc ce paradoxe qui est en train de se créer et qui peut à terme créer un handicap pour les deux.

Selon les récents sondages, le rassemblement a plus de chances de se faire derrière Marine Le Pen par les Républicains ou par les Républicains derrière Marine Le Pen ?

Bruno Jeanbart : Pour l’instant, ce qu’on a toujours constaté électoralement c’est que ça fonctionne mieux de Marine Le Pen pour Les Républicains. Les électeurs du RN sont beaucoup plus nombreux à voter pour la droite dans un duel face à la gauche ou face à Emmanuel Macron que l’inverse. Il y avait peu d’électeurs Fillon qui ont voté Le Pen en 2017, seulement 20% environ. Même en 2012, ou Nicolas Sarkozy n’a pas eu assez d’électeurs de Marine Le Pen, il y en avait plus de 50%. Les enjeux de demain pour le Rassemblement National seront de faire aussi bien dans leur sens que dans le sens en faveur des Républicains.

Les résultats de ce sondage peuvent-ils avoir un impact sur le positionnement des candidats d’ici l’échéance des débats internes à LR et d’ici le premier tour ?

Bruno Jeanbart : Je pense que personne chez Les Républicains ne prendra le risque d’ouvrir la porte à une telle alliance dans la pré-campagne et dans la campagne des primaires. Ça pourrait avoir un impact pendant l’entre présidentielle et législatives si l’un de ces trois candidats étaient élus, mais je ne vois pas le sujet émerger dans la primaire à droite.

Est-ce que ces résultats doivent inquiéter Emmanuel Macron quant à la possibilité d’une alliance ?

Bruno Jeanbart : Pas forcément car nous sommes dans un système qui fonctionne à deux tours. Il n'y a que deux qualifiés pour le second tour donc je dirai que non. Ça doit l’alerter sur des réserves de voix éventuelles face à un candidat LR et sur le risque que les électeurs de la droite radicale votent massivement pour le candidat LR s’il était face à lui au second tour. Cela devrait également l’alerter sur le risque que les électorats se réunissent dans les urnes. Quand on regarde le paysage du premier tour, si demain ses électeurs votent massivement pour le candidat qui arrivera en tête des trois, ça deviendra un risque important pour Emmanuel Macron qui a beaucoup de mal à recueillir des réserves de voix au sein de la gauche.

On entend dire qu'Emmanuel Macron veut face à lui Le Pen ou Zemmour plutôt qu’un candidat LR, ce serait la situation la plus propice pour lui ?

Bruno Jeanbart : Très clairement, quand on sait qu’historiquement les électeurs de la droite radicale votent assez bien, surtout quand le candidat opposé est sortant pour le candidat de droite, il y aura un vrai danger pour Emmanuel Macron.

En termes de discours à tenir de la part des Républicains sur le fond du programme et les mesures à défendre, est-ce que cette porosité des électorats doit les pousser à avoir des discours qui évoluent, si oui dans quel sens ?

Bruno Jeanbart : Je dirais que cela n’a pas forcément vocation à avoir un effet très fort sur le fond mais ça indique que c’est très difficile pour les candidats de droite de se différencier et de regagner du terrain face au RN et ses questions fortes comme l’immigration et la sécurité. Ils ont intérêt à beaucoup plus se démarquer et avoir des différences sur les questions plus traditionnelles, économiques et sociales notamment.

Ont-ils intérêt à être très durs vis-à-vis de Marine Le Pen et Eric Zemmour, ou au contraire d’être dans une opposition moins radicale pour ne pas ruiner toute chance d’alliance ?

Bruno Jeanbart : Je pense qu’il peut y avoir un intérêt à occuper la place de meilleur opposant à Emmanuel Macron. On voit bien qu’il y a beaucoup de points de rassemblement à droite entre les différents candidats, en tout cas dans les électorats. La question de celui qui peut faire la meilleure alternance et la meilleure alternative à Emmanuel Macron est un sujet beaucoup plus important que de s’affronter entre eux directement.

Ce sondage témoigne-t-il d’une distinction entre les enjeux intellectuels liés à ce que les électeurs pensent de la droite et de l’extrême droite historiquement, et des enjeux plus pratiques et plus prosaïques, de gouvernance, de proximité sur le fond ?

Bruno Jeanbart : Je crois qu’il nous montre qu’après 40 ans que le RN est installé dans le paysage politique, on est de moins en moins sur des questions de principes dans le fond que sur des questions pragmatiques qui sont de comment faire pour gouverner et avoir une coalition qui arrive au pouvoir.