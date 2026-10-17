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Drapeaux de l'Union Européenne. (Image d'illustration)
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EUROPE

17 octobre 2026

Sommet européen : derrière les grands discours, la vieille logique du guichet

Défense, compétitivité, Ukraine : à Bruxelles, les 27 affichent des ambitions de puissance. Mais au moment de passer à la caisse, ils protègent les vieux guichets où chacun récupère sa part. Christophe Bouillaud explique pourquoi l’Europe puissance fait peur à ceux qui n’en profiteraient pas, pourquoi le soutien à Kiev bute sur une limite financière, et pourquoi la tentative d’Emmanuel Macron de verrouiller le budget avant la présidentielle relève largement de l’illusion.

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MOTS-CLES

Conseil européen , PAC , politique de cohésion , financement de l'Ukraine , adhésion de l'Ukraine , Emmanuel Macron , présidentielle 2027 , Défense européenne , avoirs russes

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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