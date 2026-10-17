EUROPE

Sommet européen : derrière les grands discours, la vieille logique du guichet

Défense, compétitivité, Ukraine : à Bruxelles, les 27 affichent des ambitions de puissance. Mais au moment de passer à la caisse, ils protègent les vieux guichets où chacun récupère sa part. Christophe Bouillaud explique pourquoi l’Europe puissance fait peur à ceux qui n’en profiteraient pas, pourquoi le soutien à Kiev bute sur une limite financière, et pourquoi la tentative d’Emmanuel Macron de verrouiller le budget avant la présidentielle relève largement de l’illusion.