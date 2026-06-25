Soins aux personnes atteintes de démence : comment les compliments peuvent les aider… ou pas

Le Dr Lauren Bridgstock est chercheuse postdoctorale FSHI « Mildred Blaxter » à l'Université métropolitaine de Manchester. Spécialisée dans l'analyse de la conversation et la communication dans le domaine de la santé, elle a obtenu son doctorat en sociologie à l'Université de Nottingham grâce à une bourse de recherche collaborative ESRC DTP pour le projet intitulé « L'« elderspeak » est-il toujours inapproprié ? Une étude empirique de l'usage de l'« elderspeak » dans la prise en charge des personnes atteintes de démence ».