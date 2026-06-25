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À l'hôpital, les professionnels de santé doivent souvent poser une série de questions aux patients.
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EXPLICATIONS

25 juin 2026

Soins aux personnes atteintes de démence : comment les compliments peuvent les aider… ou pas

Dans un service hospitalier très fréquenté, une infirmière s'exclame « Merveilleux, merveilleux » lorsqu'un patient atteint de démence termine une tâche. Cela peut sembler anodin, mais de tels moments jouent un rôle important dans le déroulement des soins.

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MOTS-CLES

démence , professionnels de santé , paroles , compliments , communication

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Lauren Bridgstock

Le Dr Lauren Bridgstock est chercheuse postdoctorale FSHI « Mildred Blaxter » à l'Université métropolitaine de Manchester. Spécialisée dans l'analyse de la conversation et la communication dans le domaine de la santé, elle a obtenu son doctorat en sociologie à l'Université de Nottingham grâce à une bourse de recherche collaborative ESRC DTP pour le projet intitulé « L'« elderspeak » est-il toujours inapproprié ? Une étude empirique de l'usage de l'« elderspeak » dans la prise en charge des personnes atteintes de démence ».