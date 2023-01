Séance d’hystérie collective au Parlement d’Amman : « Les Juifs sont des singes et des porcs »

Itamar Ben-Gvir, nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale et chef du parti Otzma Yehudit, lors d'une visite au marché Mahane Yehuda de Jérusalem, s'est rendu à l'Esplanade des Mosquées.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La polémique, transformée en tempête, est partie de la visite d’un ministre israélien (parmi les plus à droite) sur l’Esplanade des Mosquées. Il s’agit d’un des lieux saints de l’islam. Et en logique, qu’un pied juif s’y soit posé a été considéré comme un sacrilège.

Le sujet est complexe. Ce que les musulmans appellent l’Esplanade des Mosquées est appelé par les Juifs le Mont du Temple. C‘est là que bien avant les mosquées s’élevait le Temple de Jérusalem. Et dans ses fondations le Saint des Saints. Objet sacré pour les Juifs pieux. En témoigne le Mur des Lamentations. Qui est toujours là et qui date de bien avant l‘invasion arabe.

Et un Juif n’aurait pas le droit d’y mettre les pieds ? Telle est la conviction de députés jordaniens qui se sont livrés à une séance d’hystérie collective. « Les Juifs sont des singes et des porcs », a-t-on entendu. Le tout assorti d’une promesse de balles et d’un appel aux Jordaniens pour qu’ils soient prêts aux martyrs.

On peut trouver ça scandaleux. Ce n’est pas nécessaire. C’est juste grotesque. Car ça en dit long sur le niveau intellectuel des députés jordaniens. Dans cette séance hallucinante, la palme revient à une députée jordanienne. Elle a affirmé froidement que les Juifs étaient « le peuple le plus trouillard de la planète ». On se demande comment ces « singes et ces porcs » ont pu faire pour mettre en pièce les armées arabes en 1948, 1956, 1967, 1973 ?

Ps : Rendez à César ce qui revient à César. L’expression les « Juifs sont des singes et des porcs » figure dans le Coran qui a été dicté de la voix d’Allah. D'autres sourates sont à l'inverse bien plus bienveillantes vis-à-vis des Juifs. On peut se demander si parfois Allah savait vraiment ce qu’il faisait.