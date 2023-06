Se laver les cheveux tous les jours est-il une mauvaise idée ? (Spoiler : ça dépend…)

Atlantico : Alors que certaines personnes aiment se lever les cheveux tous les jours, d'autres avertissent sur le risque que cela peut engendrer. Quelle est la meilleure pratique en matière de lavage capillaire ?

Samuel Ouaknine : La fréquence de lavage des cheveux varie d'une personne à l'autre. Chaque individu est unique et a des besoins différents en matière de lavage capillaire. Il est important de trouver son équilibre personnel sans juger de ce qui est bien ou mal. Il faut prendre en compte le type de cheveux, le mode de vie et les préférences de chacun. À ce titre, la production de sébum est un élément clé à considérer. Le cuir chevelu produit naturellement du sébum qui hydrate et protège les cheveux. Cependant, un lavage excessif peut entraîner une surproduction de sébum, car le cuir chevelu compensera la perte. Cette surproduction peut rendre les cheveux gras et donc nécessiter un lavage plus fréquent pour les garder propres. De plus, le cuir chevelu peut s'habituer à une fréquence de lavage excessive et continuer à produire du sébum en excès, ce qui rend les cheveux gras. Il est donc essentiel de trouver un équilibre pour maintenir la propreté des cheveux sans stimuler une production excessive de sébum.

En conclusion, si on devait établir une fréquence générale, je recommanderais un lavage tous les 3 jours ou 2 à 3 fois par semaine. Cependant, il faut tenir compte de l'irritation du cuir chevelu causée par un lavage quotidien, pouvant entraîner des démangeaisons, des pellicules et une sensibilité accrue. Ainsi, les personnes ayant un cuir chevelu délicat devraient éviter un lavage trop fréquent. Un autre élément à prendre en compte est la teinture des cheveux. Un lavage trop fréquent peut rendre la couleur terne et la décolorer plus rapidement, réduisant ainsi sa durée de vie. Les personnes qui teignent leurs cheveux doivent donc ajuster leur fréquence de lavage en conséquence. De plus, les produits chimiques contenus dans les teintures peuvent rendre les cheveux plus secs et fragiles, nécessitant une hydratation régulière. En résumé, la fréquence de lavage des cheveux dépend du type de cheveux, de la sensibilité du cuir chevelu, de la présence de teinture et des habitudes cosmétiques individuelles.





Quelles sont les risques à utiliser trop de produits, tel que des shampoings ou des après-shampoings sur notre cuir chevelu ?

L'utilisation excessive de produits capillaires peut entraîner une accumulation de résidus sur les cheveux. Cela peut inclure l'utilisation de masques, revitalisants, sérums, et ainsi de suite. Ces produits ne disparaissent pas naturellement, ils doivent être lavés pour être éliminés. L'accumulation de ces résidus rend les cheveux lourds, ternes et moins volumineux. Cela peut également causer des problèmes tels qu'un cuir chevelu irrité ou des cheveux gras. Il est important de trouver un équilibre entre l'embellissement et l'entretien des cheveux. Par exemple, une personne qui fait régulièrement du sport et transpire abondamment ou qui travaille dans un environnement poussiéreux devra se laver les cheveux plus fréquemment pour des raisons d'hygiène et de propreté. Une alternative au lavage quotidien est l'utilisation de shampooings secs. Ces produits, sous forme de poudre, absorbent l'excès de sébum et peuvent être appliqués directement sur le cuir chevelu, laissés agir, puis brossés pour éliminer les résidus. Cela peut permettre de gagner un jour supplémentaire entre deux lavages. Il existe également d'autres méthodes alternatives, telles que les coiffures protectrices, notamment utilisées par les femmes africaines, qui permettent de garder les cheveux propres et rassemblés sans avoir recours à un lavage fréquent. En général, deux lavages par semaine sont suffisants, mais cela peut varier en fonction des préférences individuelles. Il est important de s'adapter à sa propre situation et de trouver ce qui convient le mieux à ses cheveux. Pour ma part, ayant des cheveux relativement courts, je peux me permettre de les laver quotidiennement, sachant que mes cheveux ne deviennent pas gras rapidement.



Existe-t-il des produits à éviter ?

En règle générale, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est.Il est préférable, par exemple, d'éviter les sulfates tels que le laurylsulfate de sodium (SLS), souvent présents dans les shampoings classiques, car ils peuvent être irritants, surtout pour les personnes ayant un cuir chevelu sensible. Personnellement, même si mes cheveux ne sont pas difficiles, je préfère éviter les shampoings contenant des sulfates. Heureusement, il existe des alternatives très efficaces qui évitent cet effet irritant.

Les parabènes sont également à éviter, car ce sont des conservateurs fréquemment utilisés dans les produits capillaires, mais certains d'entre eux peuvent avoir des effets perturbateurs hormonaux potentiels. Même si de nombreux parabènes sont désormais interdits, il en reste quelques-uns, qu'il convient d'éviter. Enfin, les silicones tels que le diméthicone sont souvent présents dans les shampoings pour donner immédiatement aux cheveux un aspect brillant et doux. Cependant, à long terme, ils peuvent s'accumuler sur les cheveux, les alourdir et leur donner une apparence plate et sans volume. Par conséquent, il est également conseillé de les éviter.

Un autre ingrédient à éviter est l'alcool. Certains shampoings contiennent des alcools tels que l'alcool isopropylique, qui peuvent assécher les cheveux. Pour un lavage quotidien, il est préférable de rechercher des produits sans alcool ou contenant des alcools gras tels que l'alcool cétylique. Ainsi, on évite de dessécher les cheveux davantage, car le savon dans le shampoing a déjà un effet desséchant. Ensuite, je pense aux colorants artificiels. Ils peuvent apporter une touche amusante et ludique aux shampoings, mais ils peuvent également provoquer des réactions allergiques. De même, les parfums synthétiques peuvent provoquer des irritations chez les personnes sensibles. On peut choisir un shampoing avec un parfum naturel ou sans parfum en fonction de nos préférences.