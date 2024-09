Simon Schweighofer a rejoint l'École des sciences humaines et sociales de XJTLU en 2020 en tant que professeur assistant au sein du département des médias et de la communication. Il est titulaire d'un doctorat en sciences sociales computationnelles de l'ETH Zurich, d'une maîtrise et d'une licence en psychologie, ainsi que d'une maîtrise et d'une licence en sociologie de l'Université de Salzbourg. Il est spécialisé dans la recherche et l'analyse quantitatives, en se concentrant sur les données en ligne (en particulier les textes), les réseaux sociaux, la modélisation basée sur les agents et les racines de la polarisation politique.