Europe sans frontières

Schengen en plein crise de la quarantaine

Schengen, né en 1985 pour abolir les frontières intérieures et offrir la libre circulation à 450 millions d’Européens, fête ses 40 ans sous surveillance. Crise migratoire, menaces terroristes et failles de contrôle ont poussé onze États, dont les cinq fondateurs, à rétablir des points de passage. Tandis que Bruxelles vante un espace « plus sûr », citoyens polonais, allemands, néerlandais montent des barrages, nourrissant l’essor des droites populistes et remettant en cause la viabilité d’un modèle jadis présenté comme le joyau de l’UE.