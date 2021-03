Savez-vous que l’UNEF touche plus de 450.000 euros par an de subvention de l’Etat ?

L’UNEF est présidé par une « racisée » : c’est comme ça que se définit Mélanie Luce sa présidente. Sa vice-présidente, Maryam Pougetoux, est une convertie à l’islam. Ce qui annonce la couleur (sans jeu de mots).



Mlle Luce a reconnu dans une interview que le machin qu’elle préside organisait des réunions interdites aux Blancs. L’UNEF se présente comme un syndicat étudiant. C’est un mensonge : cette organisation est tout simplement un groupuscule sectaire, haineux et indigéniste.



L’aveu de Mélanie Luce a déclenché une tempête, notamment à droite. Nombre d’élus LR réclament la dissolution de son syndicat pour racisme. Ils se demandent également, et méchamment, ce qui se passerait si une association organisait des réunions interdites aux Noirs…



De l’avis de plusieurs avocats en l’état actuel des choses et en droit, la dissolution de l’UNEF semble juridiquement impossible. Ce n’est pas bien grave. Car les excès de l’UNEF, qui a déjà perdu sa place de premier syndicat étudiant de France, finiront par avoir sa peau.



Informé des réunions de l’UNEF interdites aux Blancs, Jean-Michel Blanquer y a vu des méthodes « fascistes ». Prenons-le au mot. Et cessons de parler « d’islamo-gauchisme ». « Islamo-fascisme » semble une formule plus adaptée…



Au détour de cette polémique, on découvre que l’UNEF touche chaque année plus de 450.000 euros de subvention de l’Etat. 450.000 euros pour discriminer les Blancs. 450.000 euros pour promouvoir l’islam ! Le ministre de l’Education nationale va-t-il continuer à verser de l’argent à un mouvement qu’il qualifie de fasciste ?