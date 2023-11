Saint-Nicolas, c’est pas bien : Sidi Nicolas, c’est mieux

Saint-Nicolas reçoit les clefs de la ville de Nancy, lors de festivités en 2018.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La Saint-Nicolas est une fête traditionnelle en usage dans le nord de la France et en Belgique. Les enfants l’aiment bien parce qu’il leur apporte des chocolats.

Mais il y a un problème. Et ce problème, le voici. Dans Saint-Nicolas, il y a « Saint ». Et en plus, il porte une mitre avec une croix. Ce qui est proprement insupportable. Ça n’a pas échappé au bourgmestre de Saint-Gilles. Il veut donc un Saint-Nicolas « inclusif ». Susceptible de plaire aux musulmans de sa commune. C’est pourquoi il veut qu’on le rebaptise « Sidi Nicolas ». De nombreux musulmans de sa localité, qui sont moins cons que leur bourgmestre, protestent.

« On va dire que c’est nous qui l’avons demandé alors que nous n’avons rien demandé », disent-ils. Et ils ajoutent : « ça va se retourner contre nous ».

Le bourgmestre a encore des efforts à faire pour que son Saint-Nicolas soit totalement « inclusif ». Il devrait envisager un Saint-Nicolas gay. Un Saint-Nicolas trans. Et il ne devrait pas oublier les femmes.

Pour les Wallonnes, il y aurait une « Sainte-Nicole » en minijupe, et pour les musulmanes une « Sainte-Nicole » voilée. Pour conclure, car il faut bien conclure, il devrait également changer le nom de sa commune.

En effet, il y a le mot « Saint » dedans. « Sidi-Gilles », ça aurait de l’allure !