« Saint-Denis n’est pas Paris » !

Thierry Henry, avant le match de football français de L1 entre l'AS Monaco et le Paris Saint Germain au Stade Louis II à Monaco, le 20 mars 2022.

Non, Thierry Henry n’aurait jamais dû dire ça…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Une vive controverse a opposé l’ancien buteur de l’équipe de France au maire communiste de Saint-Denis. Thierry Henry avait rappelé pour s’en féliciter que les futures compétitions sportives internationales se joueraient au Stade de France, qui est précisément situé dans le 93.

Que n’avait-il pas dit là ? Le maire de la ville qui n’avait rien compris lui a reproché de « stigmatiser » Saint-Denis. Une cité, selon lui, vivante, animée et habitée par des gens biens.

On ne peut quand même pas reprocher à Thierry Henry d’être raciste.

S’il avait dit que « Saint-Denis n’est pas la France », ce qui est plus qu’envisageable, on aurait compris la fureur du maire. Ce dernier a toutefois reconnu qu’il y avait des « problèmes » dans sa ville.

Mais il les a attribués à « l’abandon de l’Etat ». Et là, il n’a pas tout à fait tort. En termes de délinquance et de criminalité, Saint-Denis bat largement Marseille. Ce qui n’est pas rien. Et que fait l’Etat pour y mettre fin alors que c’est son premier devoir ? Il laisse faire !

Les Saint-Denis sont légion en France. On y tue, on y viole, on y deale. Des associations militantes très orientées déposent parfois plainte contre les pouvoirs publics pour non-assistance face au danger climatique. A quand une loi pour sanctionner la non-assistance à un pays en danger ?

