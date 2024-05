Rumeurs d’alliance LR / Macron post-européennes : le piège (auto ?) tendu à la droite

La tête de liste des Républicains pour les prochaines élections européennes de juin, François-Xavier Bellamy, au milieu de Christophe Gomart (à droite), le président de LR Eric Ciotti (2e à gauche) et Laurent Wauquiez, le 23 mars 2024.

Atlantico : Les rumeurs d’alliance entre Les Républicains et Emmanuel Macron après les élections européennes sont de plus en plus évoquées au coeur de l’actualité politique. Pourquoi cela revient sur le devant de la scène ? (notamment à travers les déclarations de Gérard Larcher ou l’interview de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro).

Paul-François Paoli : Cette rumeur témoigne de la fragilité politique du macronisme. Emmanuel Macron illustre assez bien la célèbre formule du Cardinal de Retz: "On ne sort de l'équivoque qu'à son détriment". Et ce contrairement à Sarkozy qui, à certains égards; est resté un homme de droite, aussi libéral soit-il. Sur la Russie comme sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe notamment, les deux hommes ne sont pas sur la même ligne. Sarkozy a raison de dire que Macron est spontanément un homme du "centre gauche". Ou si l'on veut un "libéral" au sens américain du terme. Autrement dit un adepte du marché et de réformes sociétales qui vont dans le sens d'un prétendu "progressisme". On vient encore de la constater à propos des débats sur la fin de vie où il est en complet porte à faux avec Bruno Retailleau. Il y a en effet un véritable fossé entre la base LR, qui reste assez conservatrice, et le libertarisme de Macron dans le domaine des mœurs. Pour toutes ces raisons je ne vois pas pourquoi LR devrait servir de bouée de sauvetage au macronisme. Sur moult sujets, notamment la Russie et Israël, Macron est plus proche de Raphaël Glucksmann que de Retailleau. La droite LR n'a donc à mon sens aucun intérêt à rentrer au gouvernement après les élections européennes. Ce serait une manière d'annuler l'excellente campagne de Bellamy en rendant encore plus illisible l'identité libérale- conservatrice de son parti.

Un Premier ministre LR ou l’entrée de ministres LR au sein du gouvernement aurait-il du sens sans passer par la case d’une véritable alliance électorale conclue avec un accord de coalition dans des législatives suite à une dissolution ?

Quel que soit le contexte électoral, une alliance politique entre Emmanuel Macron et LR serait proprement suicidaire pour ce parti! Ce serait donner raison au pronostic d'Eric Zemmour qui considère que LR n'a tout simplement plus de raison d'être! Et cela réjouirait sûrement Marine Le Pen. Un parti qui n'a plus d'identité propre est un parti sans avenir. N'est ce qui est arrivé au Parti socialiste ces dernières années avec à sa tête ce pauvre Olivier Faure? Il y a, à LR, des gens de grande valeur comme Bruno Retailleau ou Bellamy qui a surclassé intellectuellement les representants des autres listes durant ces européennes. Une alliance avec un macronisme en perdition leur ferait beaucoup de tort à mon sens.. La France est à droite aujourd'hui,, le centrisme c'est fini !

Le cœur de l’électorat LR est dans l’opposition à Emmanuel Macron. Pourrait-il accepter quelque chose qui favorise la carrière de dirigeants LR sans contrepartie politique réelle ? Comme Nicolas Sarkozy le précise, Emmanuel Macron ne tend-il pas toujours vers le centre gauche et s’éloigne-t-il de la matrice politique des Français ?



Macron est un anti-conservateur; c'est foncièrement un progressiste au sens que des philosophes comme Christopher Lasch l'auteur culte de la Culture du narcissisme ou Jean Claude Michéa donnent à ce terme. C'est un homme qui croit sincèrement au Progrès par la Science et la Technique. Qui croit que le mariage pour tous et le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution constituent des avancées de civilisation. Gageons qu'il trouvera demain d'excellents arguments pour justifier la GPA, à l'instar d'Elisabeth Badinter. Et il ne serait pas choqué que Mme Gisèle Halimi, qui fut l'avocate du FLN, entre au Panthéon. L'homme qui veut attaquer la Russie n'a jamais eu un seul mot critique à l'encontre d'un pays, l'Algérie, dont les dirigeants insultent la France depuis tant d'années. Si Mélenchon et ses séides constituent une sorte d'anti-France; Macron qui a une véritable religion de l'Europe est, lui, la Post-France ainsi que je le démontre dans mon dernier essai : Race, sexe, identité la France en procès. Il est fondamentalement étranger à l'Histoire de notre pays et ce contrairement à Mitterrand. A cet égard, il est bien le fils "spirituel" de François Hollande et de Jacques Attali. Comment pourrait t'il être compatible avec la base électorale de LR, qui est toute à la fois libérale et gaulliste ?



La culture politique française permet-elle de tels accords ? Si tout le pouvoir reste concentré à l’Élysée, et qu’Emmanuel Macron impose à chaque ministre, voire au Premier ministre son directeur de cabinet, quel pourrait être l’intérêt pour LR de participer à cet accord ? Est-il réaliste d’imaginer qu’il en aille autrement sans une vraie alliance électorale en tout cas ?

Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une telle alliance. Bruno Le Maire qui provient de LR en a fait l'amère expérience. Si cette alliance avait lieu ce serait une immense victoire pour le Rassemblement national qui verrait moult électeurs de LR renforcer l'électorat de Jordan Bardella.

Au regard de la crise politique actuelle, est-il sain de retomber dans des manœuvres qui pourraient rappeler celles de la IVe République ? Ne faudrait-il pas mieux mesurer les rapports de forces politiques actuels par le biais de législatives ou candidats élus sur des étiquettes communes ?

Ce qui est malsain en l'occurrence c'est la haine personnelle que suscite Macron dans un pays où le président catalyse tout particulièrement l'animosité et le ressentiment, comme s'il était responsable de tous les maux. Emmanuel Macron comme hier Sarkozy ne mérite pas tant de haine et comme Sarkozy, il est aussi honni pour de mauvaises raisons qui ont trait à sa personne plus encore qu'à son action. On peut critiquer durement ses orientations sans pour autant verser dans la haine ad hominem. Macron n' a jamais représenté ce pays, comme l'a montré la crise des Gilets jaunes et il n'aurait jamais dû postuler un deuxième mandat.

Quelle est la ligne de LR (souverainiste, étatiste, etc…) ? Cela aurait-il du sens pour le parti de s’associer à une majorité qui ne cesse de faire des nominations à la tête des institutions françaises (Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat) à l’encontre de toute la vision politique défendue par la droite ?

LR est un parti clivé entre sa base électorale, qui est clairement à droite et les notables qui le dirigent. Il y a entre Gérard Larcher et Marion Maréchal un fossé culturel qui n'existe peut-être pas autant entre les électeurs de Laurent Wauquiez et de Bellamy et ceux de Marion Maréchal. Nous sommes là au cœur de la tragédie française. Le "populisme" honni par les journalistes du service public est le résultat d'un clivage incroyable. Tout se passe comme si les notables centristes avaient honte de leur base "populiste". La France des pseudo élites est habitée par une véritable psychose de l'extrême droite quand bien même le discours de Bardella n'est pas plus extrémiste que celui du Chirac des années 80. Plus la France est à droite et plus le système sensé la représenter, mais qui ne la représente plus, se raidit.

Quel pourrait être le risque à travers cette alliance LR / Macron de faire en retour du RN la seule opposition crédible de droite ?

Ce risque est une évidence. De plus en plus d'électeurs des classes moyennes supérieures sont aujourd'hui prêt à franchir le pas. La collusion éventuelle entre la Macronie et LR offre évidemment un boulevard au Rassemblement national.