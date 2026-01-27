POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUn pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus, chez Grasset.

Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus, chez Grasset.

ATLANTI-CULTURE

27 janvier 2026

Roman : Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus

De chaque côté de la Seine, deux villages soudain reliés par un pont à la fin du XIXe siècle.… et tout bascule. Une fresque familiale et sociale reflétant l’Histoire du XXème siècle.

Photo of Elisabeth Autet pour Culture-Tops
Elisabeth Autet pour Culture-Tops Go to Elisabeth Autet pour Culture-Tops page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

culture , roman , Grande guerre , XXe siècle , famille , exposition universelle

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Elisabeth Autet pour Culture-Tops image
Elisabeth Autet pour Culture-Tops

Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).