Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus, chez Grasset.
27 janvier 2026
Roman : Un pont sur la Seine, de Pauline Dreyfus
De chaque côté de la Seine, deux villages soudain reliés par un pont à la fin du XIXe siècle.… et tout bascule. Une fresque familiale et sociale reflétant l’Histoire du XXème siècle.
Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
