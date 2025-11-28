POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Les Certitudes, de Marie Semelin

Blurred backgroundLes Certitudes, de Marie Semelin

ATLANTI-CULTURE

28 novembre 2025

Roman : Les Certitudes, de Marie Semelin

Une histoire d’amour et d’identité pour traverser avec le cœur le conflit géopolitique traumatisant Israël - Palestine…

Photo of Elisabeth Autet pour Culture-Tops
Elisabeth Autet pour Culture-Tops Go to Elisabeth Autet pour Culture-Tops page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

roman , Les certitudes , Moyen-Orient , Israël , Palestine , Jérusalem , Journalisme

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Elisabeth Autet pour Culture-Tops image
Elisabeth Autet pour Culture-Tops

Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
2Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?
3Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
4Houria Bouteldja (Indigènes de la République) : « Si nous sommes homophobes et antisémites, c’est la faute du colonialisme »
5Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
6En Allemagne, la réforme des retraites plonge la coalition de Friedrich Mertz dans la crise
7Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?