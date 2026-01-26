Florence, suivi de Lettres à Antoinette Morin-Pons (1923-1925)
ATLANTI-CULTURE
26 janvier 2026
Roman : Florence, suivi de Lettres à Antoinette Morin-Pons (1923-1925)
Le roman inachevé d’une passion amoureuse. Un hommage, cent ans après sa disparition, à un écrivain trop méconnu de nos jours
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Culture-Tops
MOTS-CLESculture , roman , Romanciers
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).