Roland Garros met en colère la présidente de France Télévisions qui se déclare choquée par la montée en force d’Amazon

Rafael Nadal après sa victoire contre le Serbe Novak Djokovic à la fin de leur match lors du tournoi de tennis de Roland-Garros le 1er 2022.

Roland Garros est redevenu cette année une très bonne affaire, mais ça ne plait pas aux dirigeants du service public. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, se serait mise en colère cette semaine après le spectacle extraordinaire offert par Nadal battant le numéro un mondial Djokovic, assez tard dans la nuit mardi soir. Ce match était retransmis en direct sur Amazon et pas sur France Télévisions, selon le choix de la direction du tournoi et conformément à des contrats signés de longue date et que Mme Ernotte ne pouvait pas ignorer.

Cette colère a éclaté lors d’un conseil d’administration, et bien évidemment, les administrateurs qui sont les représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale, du ministère du budget et de la culture et des représentants du personnel, ont quand même été assez surpris.

Selon des sources internes que reprend Le Figaro, Me Ernotte aurait exprimé son mécontentement à l’encontre de la Fédération française de tennis. « Je trouve extrêmement choquant d’avoir privilégié un acteur américain comme Amazon au détriment du service public » affirmant que France Télévisions a participé depuis des années à exposer et populariser le tournoi auprès de tous les Français… Le Figaro ajoute même cette précision faite par la présidente de France Télévisions : « Cet évènement (c’est-à-dire l’arrivée d’Amazon ) pose une fois de plus la question de la privatisation du sport au détriment de ceux qui n’en ont pas les moyens .. » Elle va même jusqu’à demander aux parlementaires et aux ministres de tutelle « de protéger le libre accès aux grands évènements. Surtout pour des évènements financés par de l’argent public. »

C’est incroyable que la présidente de France Télévisions en arrive à de telles extrémités. Faut-il que l’avenir soit si sombre et fragile, après la décision du gouvernement de supprimer la redevance, faut-il qu’elle ait besoin de convoquer les forces politiques et même idéologiques dans le fonctionnement de son groupe en essayant de revendiquer le succès d’un tournoi comme Roland-Garros ?

Elle connait les contrats et notamment l’arrivée d’Amazon dans le pool des diffuseurs, notamment des « night sessions », à l’issue d’un appel d’offre en bonne et due forme lancé en 2019 (avant le Covid) et qui rapporte 15 millions à la FFT. A l’époque, ça ne scandalisait personne. Ce qu’elle ne pouvait pas savoir, c’est que cette « night session » prévue aurait un tel retentissement, parce que jusqu’à la veille, personne ne savait qu’il y aurait une telle affiche.

Mais le plus inquiétant dans cette affaire, c’est que visiblement, Mme Ernotte ne connait pas le modèle économique de Roland Garros quand elle affirme que le tournoi est financé par le service public, parce que ça ne correspond pas à la réalité. France Télévisions achète des droits de diffusion, mais France télévisions profite aussi du succès d’audience que ce spectacle lui vaut.

Le modèle économique de Roland-Garros est assez simple et transparent. C’est un évènement sportif animé et géré par une organisation dont la fédération du tennis,est propriétaire. D’un côté, des joueurs qui sont payés et bien payés. De l’autre, des spectateurs (qui achètent leurs places assez chers), des sponsors (Renault, BNP,…) et des droits TV.

Après deux années difficiles de pandémie, il est évident que Roland Garros a retrouvé une bonne santé financière. Et la fédération attendait ce tournoi avec impatience, parce qu’il fait vivre le tennis en France en apportant aux clubs de quoi financer leur fonctionnement. La marge distribuée dépasse les 100 millions par an.

L’année 2022 était donc très attendue parce que le Covid a fait du mal à Roland Garros mais il a aussi abimé les fédérations locales qui ont été obligées de se serrer la ceinture.

Il a donc fallu contracter des prêts (40 millions de PGE) et surtout mettre tout le monde au régime minceur à un moment où on terminait les travaux de rénovation avec un nouveau stade dont la jauge avait été augmentée et des cours couverts.

Mais dès le début de la semaine dernière, les dirigeants de Roland Garros, dont Amélie Mauresmo, la nouvelle directrice du tournoi savait que la page était tournée : dans le stade rénové, la billetterie avait fait le plein, les partenaires étaient présents, le monde des affaires retrouvait ses habitudes et la météo jouait le jeu (très importante la météo).

Le budget de fonctionnement se présente donc très bien et les estimations les plus plausibles sont les suivantes :

- La billetterie, 6o millions d’euros, soit 600 000 spectateurs avec en plus cette année les fameuses « night sessions » c’est-à-dire des matchs de nuit qui attirent beaucoup de monde et surtout des entreprises qui en profitent pour faire leurs relations publiques, des diners et des déjeuners. Ce qui devrait rapporter près de 60 millions d’euros en plus, c’est-à-dire que ça double la recette de la billetterie.

- Les droits télévisuels, environ 100 millions, payés principalement par France Télévisions mais auxquels il faut ajouter l’objet de la colère, les droits payés par Amazon prime pour diffuser certaines night session, dont au départ le service public ne voulait pas, soit 15 millions d’euros.

-les sponsors, 60 millions dont BNP Paribas qui paie 15 millions depuis 40 ans, avec cette année l’arrivée de Rolex, Lacoste et Renault qui a remplacé Peugeot.

- les produits dérivés, c’est à dire le produit de la vente de la Griffe RG qui est achetée pour labelliser des produits les plus divers vendus essentiellement dans les allées de Roland Garros, et chose nouvelle, sur le site du e-commerce de RG. Soit des vêtements, des balles, des pâtisseries Ladurée, et même cette année des trottinettes électriques. Ce qui représente la bagatelle de 15 Millions.

Total des recettes de Roland Garros : plus de 300 millions d’euros. Sans compter les loyers ou redevances payées par les restaurants et brasseries. Ces 300 millions doivent couvrir le cout de fonctionnement (dotations aux joueurs, organisations, amortissements des prêts d’investissement, etc. etc. …) et laisser une marge brute qui doit avoisiner les 100 millions à la Fédération nationale du tennis qui redistribue cette manne aux fédérations locales et aux clubs.

Si on prend un peu de hauteur, on s’aperçoit que Roland Garros n’est pas une entreprise de service public, même si elle a une délégation de service public en participant au fonctionnement des fédérations locales.

On s’aperçoit aussi que la contribution de France Télévisions, qui est certes importante, ne représente que le tiers du budget, soit 100 millions sur plus de 300 millions. Les 2/3 de Roland Garros sont donc apportés par le privé. On est quand même loin de l’entreprise nationalisée et que ça plaise ou pas, Roland Garros est évidement géré comme une entreprise privée qui a une résonnance mondiale et participe très certainement à l’attractivité française.

La fédération de tennis, tout comme le ministère de l’économie et le ministre des sports, attendaient ce tournoi avec impatience, parce que c’est l’évènement sportif français qui est le plus regardé dans le monde (700 millions d’heures visionnées dans 220 pays.) C’est donc une formidable vitrine pour le tennis, mais aussi pour la capacité de la France à les organiser. Ce dont on peut douter si on regarde ce qui se passe avec certains matchs de football au stade de France.