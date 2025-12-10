Donald Trump. (Image d'illustration)
© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
QUI AIME BIEN CHATIE BIEN
10 décembre 2025
Rod Dreher : “l’amour vache de Donald Trump pour l’Europe”
Contrairement à ce que disent les mondialistes, l’administration Trump ne « hait pas l’Europe ». Elle hait ce que l’Europe est devenue sous des décennies de direction défaillante.
8 min de lecture
THEMATIQUESGéopolitique
Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.
Populaires
Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.