République de Byzance, empire de Chine : mêmes causes, mêmes effets ?

Branko Milanovic revient sur l'ouvrage d'Anthony Kaldellis, "La République byzantine" et sa thèse sur l'Empire byzantin

Il y a quelques années, Anthony Kaldellis, professeur de lettres classiques, a publié un livre au titre intriguant : "La République byzantine". Ce livre a attiré mon attention, notamment en raison de son titre, lorsque je l'ai vu dans les bureaux de mon éditeur ; pour mes services d'arbitrage, j'ai été payé en nature par ce livre.

J'ai aimé le livre bien que je n'aie pas été convaincu par ses principales thèses. Quelles sont-elles ? Kaldellis soutient que l'Empire romain d'Orient (souvent connu sous le nom d'Empire byzantin) ne découle pas naturellement, sur le plan idéologique, du "siècle troublé" de guerres civiles et de défaites romaines où la plupart des liens avec le "vieil" empire romain ont été rompus. Il ne représente pas un changement vers un nouveau gouvernement chrétien et autocratique. Selon Kaldellis, au contraire, lorsque l'Empire romain s'est stabilisé grâce à Constantin au IVe siècle, il est revenu au régime apparemment "républicain" qui existait non seulement dans la Rome républicaine mais aussi pendant le Principat. Kaldellis utilise le terme "république" non pas dans son sens courant de régime non monarchique, mais dans son sens étymologique de régime du peuple. Ainsi définie, la république est en effet, comme l'écrit Kaldellis, invoquant entre autres Cicéron, Cassius Dio et Rousseau ("la volonté générale"), compatible avec le régime monarchique. Dans une telle terminologie, les Pays-Bas sont une république, mais pas la Corée du Nord. (Notez que l'idée survit aux États-Unis d'aujourd'hui lorsque les gens citent Benjamin Franklin en disant - surtout pendant l'ère Trump pour rappeler le président de l'époque - "nous vivons dans une république". Ils ne signifient pas par là un fait trivial, à savoir que les États-Unis ne sont pas une monarchie, mais un fait plus substantiel, à savoir qu'ils sont gouvernés par le peuple). En fait, au terme "république", Kaldellis préfère son équivalent grec "politeia".

La terminologie est la partie facile de la thèse de Kaldellis. La partie la plus difficile est d'argumenter pour une continuité entre le Principat et l'Empire après l'année 313. Et la partie la plus difficile est d'argumenter que les empereurs romains d'Orient étaient contraints par la volonté populaire. La continuité est difficile à prouver, et aussi contre-intuitive étant donné les énormes révolutions qui se sont produites pendant le chaos du IIIe siècle et sous le Dominat "oriental-despotique". Contrairement à la définition de l'Empire byzantin qui le considère comme "chrétien par la religion, grec par la langue et romain par le gouvernement", Kaldellis insiste sur son caractère romain (latin) en soulignant l'usage officiel du latin jusqu'au XIe siècle et le fait que la population se décrivait comme "Romanoi".

La deuxième partie de la thèse (mandat populaire) est démontrée par Kaldellis par la fréquence des changements impériaux (souvent violents), et l'attention qui était au moins verbalement portée par les empereurs aux sentiments ou aux opinions de leurs sujets. Ici, en l'absence de tout mécanisme formel soumettant les empereurs à la volonté populaire, l'approche de Kaldellis me semble la plus faible. On pourrait faire valoir que des "freins et contrepoids" similaires, sous la forme de dirigeants tués ou renversés, ou de dirigeants revendiquant un mandat populaire, constituaient le "pain et le beurre" de tout régime autocratique. Il est difficile de voir - malgré tous les efforts de Kaldellis - en quoi la situation était différente dans l'Empire byzantin.

Mais je préfère m'en remettre à d'autres critiques, plus compétentes et mieux informées, comme ici et ici. Le livre est certainement iconoclaste (peut-on utiliser ce terme dans ce contexte sans paraître un peu idiot ?) et a attiré, et attirera, beaucoup d'attention.

Ce que le livre m'a fait penser cependant, c'est la similitude entre Byzance et la Chine, tant (1) dans l'idée de Keldellis d'une politeia et du "mandat du ciel" que (2) dans les structures sociales. Or, l'empire byzantin a duré au moins 900 ans, et l'empire chinois plus de deux millénaires. Alors que comparer exactement ? Il peut être utile, peut-être, de se concentrer sur l'Empire byzantin sous la dynastie macédonienne, et surtout à son apogée sous Basile II (vers l'an 1000) et sur la Chine sous la dynastie Sung. Quelles étaient les similitudes/différences entre Constantinople et Hangzhou ?

J'ai écrit sur Basile II Byzance ici, créant le premier tableau social pour Byzance et essayant de calculer le panier de subsistance, le revenu réel global et d'estimer l'inégalité des revenus. Le tableau de la page 465 donne la structure sociale de Byzance. Permettez-moi de le résumer. Dans les zones urbaines (environ 10% de la population totale et un quart du revenu total) : (1) les mendiants et les "marginaux", (2) les ouvriers non qualifiés, (3) les ouvriers qualifiés, les vendeurs professionnels et les artisans, et (4) les fonctionnaires importants, les juges, les "strategoi" (hauts fonctionnaires militaires) et les riches marchands. Le groupe (4) qui représentait environ ½ pour cent de la population totale comprenait la noblesse civile et militaire qui se disputait constamment le pouvoir avec les empereurs (ce qui nous amène à l'hypothèse de Kaldellis). Leur revenu par habitant était environ 50 fois supérieur au revenu moyen estimé ; à titre de comparaison, les ½ pour cent les plus riches aux États-Unis ont un revenu moyen (après impôts) neuf fois supérieur à la moyenne.

Dans les zones rurales (90% de la population totale), il y avait (1) des petits propriétaires terriens (les plus nombreux mais dont le nombre diminue), (2) des métayers, (3) des propriétaires de latifundias, (4) des travailleurs salariés des latifundias et (5) des esclaves. Aux Xe et XIe siècles, la structure sociale des zones rurales évolue rapidement en faveur des grands propriétaires terriens. En raison des impôts trop élevés, les paysans-propriétaires abandonnaient leurs fermes pour devenir locataires de grands domaines. Les propriétaires fonciers étaient imposés sur leurs terres, mais une fois devenus locataires, ils n'étaient plus imposés, même s'ils devaient évidemment payer une rente foncière. Mais il semble que pour de nombreux petits agriculteurs, cela revenait moins cher que de payer des impôts. Il existe même des lois qui empêchent, ou tentent d'inverser, la tendance à la concentration des terres.

Il s'agissait d'une structure sociale très inégale - à tel point que la quasi-totalité de l'excédent par rapport à la subsistance était accaparée par les classes à hauts revenus. Mais cette structure est, je pense, assez similaire à celle de la Chine sous Sung. L'empereur au sommet, entouré de la noblesse civile et militaire (exactement comme à Byzance), d'un mandarinat (encore une fois similaire dans sa fonction à la bureaucratie de Byzance), et d'une grande partie de la petite paysannerie propriétaire de terres, entrecoupée de marchands et de grands propriétaires terriens. Aucune des deux sociétés ne présentait la structure standard du féodalisme ouest-européen : le servage (c'est-à-dire très peu de paysans propriétaires de terres) et une noblesse relativement indépendante du souverain. La bureaucratie, qui émane de l'empereur et régit le royaume, était probablement beaucoup plus forte à Byzance et en Chine qu'en Europe occidentale (par exemple, en France ou en Espagne). Ce point est quelque peu contesté dans le cas de Byzance par des auteurs qui estiment que l'Empire était "féodal" ou s'orientait dans cette direction.

Comme je l'ai soutenu ici, il n'y avait probablement pas de forces endogènes de développement capitaliste à Byzance, ni d'ailleurs dans l'Empire romain (un point soutenu avec plus ou moins de force par Moses Finley, Michael Rostovtzeff, Walter Scheidel, Bob Allen et Aldo Schiavone, mais contesté par Peter Temin). S'il y en avait, un millénaire aurait été, on le devine, un temps suffisant pour qu'ils émergent. Par analogie, on peut se demander si de telles forces existaient dans la Chine médiévale. Mais au-delà de cette question, une étude comparative plus approfondie de la Chine et de Byzance serait, je crois, très utile et pourrait apporter de nouvelles perspectives.