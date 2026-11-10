DECONNEXION ELITISTE

Réformes d’Édouard Philippe : de Parcoursup aux 80 km/h, ou quand l’enfer technocratique est toujours pavé de bonnes intentions

Comment deux réformes - les 80 km/h et Parcoursup - poursuivant des objectifs incontestablement légitimes peuvent-elles susciter autant de défiance ? C’est qu’entre la justesse d’un objectif et la réussite d’une réforme, il existe une dimension que notre technocratie tend trop souvent à négliger : la réalité humaine, sociale et territoriale du pays.