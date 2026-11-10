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Edouard Philippe. (Image d'illustration)
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DECONNEXION ELITISTE

10 novembre 2026

Réformes d’Édouard Philippe : de Parcoursup aux 80 km/h, ou quand l’enfer technocratique est toujours pavé de bonnes intentions

Comment deux réformes - les 80 km/h et Parcoursup - poursuivant des objectifs incontestablement légitimes peuvent-elles susciter autant de défiance ? C’est qu’entre la justesse d’un objectif et la réussite d’une réforme, il existe une dimension que notre technocratie tend trop souvent à négliger : la réalité humaine, sociale et territoriale du pays.

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MOTS-CLES

Edouard Philippe , technocrate , élite , déconnexion , 80 kilomètres heure , Parcoursup

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Stéphane Morel

Stéphane Morel est secrétaire général de Nouvel essor français

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